Έντονες αντιδράσεις από οικογένειες υποψηφίων φοιτητών έχει προκαλέσει η καταγγελία για τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Κορνέλ φέρεται να διαχειρίστηκε υπόθεση ομαδικού βιασμού που αφορά μέλη φοιτητικής αδελφότητας, σύμφωνα με συμβούλους εισαγωγής σε πανεπιστήμια που μίλησαν στη New York Post.

Η Αμάντα Ούρι, ιδρύτρια της Manhattan Private Schools Advisors, δήλωσε ότι και οι επτά υποψήφιοι που συμβουλεύει για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια το 2027 και σχεδίαζαν να υποβάλουν αίτηση Early Decision στο Κορνέλ αποφάσισαν τελικά να μην υποβάλουν καθόλου αίτηση. Πρόκειται για τρεις άνδρες και τέσσερις γυναίκες.

«Οι γονείς δεν θα τους επιτρέψουν να πάνε εκεί μετά από αυτό που συνέβη», ανέφερε η Ούρι, επισημαίνοντας ότι τρεις από τους γονείς είναι οι ίδιοι απόφοιτοι του Κορνέλ. Όπως είπε, οι οικογένειες είναι «τόσο ντροπιασμένες και εξοργισμένες».

«Είναι σοκαρισμένοι» οι γονείς υποψηφίων

Ο Κρίστοφερ Ριμ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Command Education, συμβουλευτικής εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη που ειδικεύεται στην εκπαίδευση και τις αιτήσεις για πανεπιστήμια, δήλωσε ότι οι οικογένειες που συμβουλεύει είναι «σοκαρισμένες» από τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, το πανεπιστήμιο της βόρειας Νέας Υόρκης φέρεται να «συγκάλυψε» την υπόθεση υπέρ των φερόμενων ως δραστών.

Ιδιαίτερα ανήσυχοι εμφανίζονται, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διεθνείς πελάτες του. «Ρωτούν αν είναι ασφαλές να πάνε εκεί και αν έτσι χειρίζονται όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια σοβαρές καταγγελίες», είπε.

«Οι γονείς που ζουν στην άλλη άκρη του κόσμου θέλουν απλώς να γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον», ανέφερε ο Ριμ. «Και αυτό μένει να αποδειχθεί».

Η ανησυχία έχει προκληθεί μετά την καταγγελία πρώην φοιτήτριας του Κορνέλ, η οποία υποστηρίζει ότι πολλά μέλη της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi στο πανεπιστήμιο την νάρκωσαν και τη βίασαν κατά τη διάρκεια επίθεσης που διήρκεσε ώρες, στο σπίτι της αδελφότητας, το φθινόπωρο του 2024.

Η γυναίκα ήταν τότε 20 ετών και, σε αγωγή που κατέθεσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατά επτά μελών της αδελφότητας και του πανεπιστημίου, υποστήριξε ότι οι περισσότεροι από τους φερόμενους ως δράστες δεν αντιμετώπισαν τις συνέπειες που θα περίμενε, καθώς το Κορνέλ τους επέτρεψε, σύμφωνα με την ίδια, να «μετριάσουν τη συμπεριφορά τους υποβάλλοντας δοκίμια».

Το πανεπιστήμιο δεν έχει διαψεύσει ότι ζητήθηκε η συγγραφή των συγκεκριμένων κειμένων, ωστόσο ανέφερε ότι παράλληλα ανέστειλε τη φοίτηση και απέβαλε τουλάχιστον ορισμένους από τους εμπλεκόμενους φοιτητές, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι ήταν.

«Τι περίμενε το Κορνέλ ότι θα συνέβαινε;»

Η Αμάντα Ούρι διερωτήθηκε τι περίμενε το Κορνέλ ότι θα συνέβαινε μετά τις καταγγελίες, καθώς, όπως υποστηρίζει, ολοένα και περισσότεροι υποψήφιοι φοιτητές επανεξετάζουν την απόφασή τους να συμπεριλάβουν το πανεπιστήμιο στις επιλογές τους.

«Τι περίμενε το Κορνέλ ότι θα συνέβαινε;» είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι φοιτητές κλήθηκαν να γράψουν ένα δοκίμιο και στη συνέχεια, σύμφωνα με την εκδοχή της, βοηθήθηκαν να βρουν θέσεις εργασίας στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας, αντί να ενημερωθεί η αστυνομία. Η Ούρι αναφερόταν στην απόφαση της αστυνομίας του πανεπιστημίου να μην ενημερώσει την αστυνομία της Ιθάκα.

«Νόμιζαν ότι ήταν υπεράνω του νόμου. Βάζουν ένα στίγμα σε όλα τα πανεπιστήμια της Ivy League», πρόσθεσε η σύμβουλος.

Η Ούρι εκτίμησε ότι οι αιτήσεις προς το πανεπιστήμιο της Ιθάκης θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά. Στο Κορνέλ φοιτούν περίπου 7% περισσότερες γυναίκες από άνδρες.

«Κανείς πλέον δεν σκέφτεται να κάνει αίτηση στο Κορνέλ», υποστήριξε.

Ο φόβος των γονέων και οι επιπτώσεις

Σύμφωνα με την ίδια, γονείς που αποτρέπουν τις κόρες τους από το να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο φοβούνται ότι «θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί».

Η Ούρι εκτίμησε επίσης ότι οι συνέπειες της υπόθεσης θα μπορούσαν να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως ανέφερε, τα πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Κολούμπια εξακολουθούν να αισθάνονται τις «μετασεισμικές δονήσεις» από τις επιπτώσεις που ακολούθησαν την 7η Οκτωβρίου, ενώ η πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια στο Άπερ Μανχάταν παραμένει κλειστή για εξωτερικούς επισκέπτες, σύμφωνα με την ίδια.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι «πολύ κακή», είπε η Ούρι, προσθέτοντας ωστόσο ότι κατά την άποψή της μπορεί να λειτουργήσει ως προειδοποιητικό σημάδι.

«Ποιος ξέρει τι συμβαίνει αλλού και γιατί τα πανεπιστήμια της Ivy League πιστεύουν ότι είναι υπεράνω του νόμου; Δεν είναι», ανέφερε.

Τέλος, η Ούρι προέβλεψε ότι οι επόμενοι που θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από το πανεπιστήμιο είναι οι οικονομικά ισχυροί δωρητές.

«Όταν μπαίνουν στη μέση χρήματα και εξουσία, τα πάντα μπορούν να συγκαλυφθούν, έτσι λειτουργεί το σύστημα», υποστήριξε.