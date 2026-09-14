Εν μέσω έντονου διαλόγου και πλέον ανοικτής αμφισβήτησης στη Γερμανία όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του Φρίντριχ Μερτς, το συντηρητικό κόμμα του καγκελάριου, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση στην Κάτω Σαξονία, ομόσπονδο κρατίδιο όπου διεξήχθησαν χθες Κυριακή τοπικές εκλογές, ενώ η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σημειώνει θεαματική άνοδο του ποσοστού της μεν, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση, πίσω από τους συμπολιτευόμενους Σοσιαλδημοκράτες (SPD).

Κατά δημοσκόπηση εξόδου από τις κάλπες του ινστιτούτου Infratest dimap, που μεταδόθηκε από το δημόσιο δίκτυο NDR αργά χθες βράδυ, η CDU αναμένεται να συγκεντρώσει το 27,7% των ψήφων, το SPD 24,5% και η AfD 16,5% (από 4,6% στις προηγούμενες εκλογές). Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι με 13,6%, ακολουθεί το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke) με 5,9%, ενώ οι Ελεύθεροι Δημοκράτες (FDP) περιορίζονται στο 3,6% και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός (και) αυτού του κρατιδιακού κοινοβουλίου.

Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας.

Ο Σεμπάστιαν Λέχνερ, ο ηγέτης της CDU στην Κάτω Σαξονία, εμφανιζόταν αισιόδοξος για τη νίκη χθες βράδυ. Δήλωνε πεπεισμένος ότι το κρατίδιο θα δείξει πως δεν ακολουθεί την εθνική τάση, παρατήρησε πάντως ότι «κι εμείς παρατηρούμε τη δυσαρέσκεια για το Βερολίνο» και ότι η παράταξη έχει «πρόβλημα φερεγγυότητας» που πρέπει να συζητήσει ήρεμα τις επόμενες εβδομάδες, καθώς «πιστεύω πως μπορεί να χρειάζεται πολιτική αλλαγή».

Ερωτηθείς για το μέλλον του κ. Μερτς, μια εβδομάδα μετά την πανωλεθρία στη Σαξονία-Άνχαλτ που πυροδότησε τις ζυμώσεις, ο κ. Λέχνερ είπε πως δεν είναι η ώρα να γίνουν συζητήσεις για τα πρόσωπα, η CDU πρέπει να προετοιμαστεί για τις προσεχείς αναμετρήσεις στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία και στο Βερολίνο την επόμενη εβδομάδα.

«Κατόπιν (…) θα συζητήσουμε στο CDU, ως ομάδα, πώς μπορούμε να προσφέρουμε απτή ανακούφιση στον κόσμο σε αυτή τη χώρα και να εφαρμόσουμε πολιτική που θα φέρει οικονομική ανάκαμψη», πρόσθεσε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Η συμμετοχή στις εκλογές στην Κάτω Σαξονία ήταν υψηλότερη από ό,τι πριν από πέντε χρόνια: η εφορευτική επιτροπή ανακοίνωσε πως είχε φτάσει το 50,67% ήδη στις 16:30.

Σε επίπεδο πόλεων, η πρώτη αναμέτρηση όπου η τάση φάνηκε ήταν στη Βόλφσμπουργκ, την πόλη της Volkswagen, όπου ο δήμαρχος Ντένις Βάιλμαν της CDU κέρδισε οριακά μεν αλλά από τον πρώτο γύρο την επανεκλογή του (50,1%), ακολουθούμενος από τον Κάρστεν Σνάιντερ (SPD), που έλαβε 15,5% και τον Τόμας Σικ (AfD) που περιορίστηκε στην τρίτη θέση με το 14,1%. Ωστόσο, στο Ανόβερο, την πρωτεύουσα του κρατιδίου, αναμένεται πως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος. Με πάνω από τα δύο τρίτα των ψήφων να έχουν ενσωματωθεί, αναμενόταν πως σε αυτόν θα συμμετάσχουν ο απερχόμενος δήμαρχος Μπελίτ Ονάι (Πράσινοι) και ο Άξελ φον ντερ Όχε (SPD).