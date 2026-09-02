Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει η καταστροφή στα Ιμαλάια, μία εβδομάδα μετά τη σαρωτική πλημμύρα που έπληξε το Νεπάλ και την περιοχή του Θιβέτ στα σύνορα με την Κίνα.

Ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ έχει πλέον φτάσει τους 1.204, ενώ 4.216 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην κινεζική πλευρά, οι Αρχές ανακοίνωσαν 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον συνολικό προσωρινό απολογισμό της καταστροφής σε 1.225 νεκρούς και 4.757 αγνοούμενους.

Την ώρα που οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων στην επιφάνεια μειώνονται όσο περνούν οι ημέρες, το ενδιαφέρον των σωστικών συνεργείων έχει στραφεί σε υπόγειες εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών έργων.

Η τελευταία μεγάλη ελπίδα βρίσκεται κάτω από τη γη

Ιδιαίτερη κινητοποίηση υπάρχει σε δύο σήραγγες όπου αγνοούνται περίπου 90 άνθρωποι. Οι συγκεκριμένοι χώροι θεωρούνται αυτή τη στιγμή από τους διασώστες τα σημεία με τις περισσότερες πιθανότητες να υπάρχουν ακόμη επιζώντες.

Ο λόγος είναι ότι σε ορισμένα τμήματα των εγκαταστάσεων υπάρχουν θύλακες αέρα, χώροι ανάπαυσης και υποδομές στις οποίες ενδέχεται να είχαν παραμείνει νερό και τρόφιμα. Σε μία από τις σήραγγες του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli-3A εκτιμάται ότι υπάρχει στεγνός θάλαμος, ενώ σωλήνες χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση οξυγόνου προς το εσωτερικό.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον εξειδικευμένες ομάδες από την Ινδία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι διασώστες προσπαθούν να ανοίξουν ασφαλή περάσματα μέσα από τεράστιες ποσότητες λάσπης και συντριμμιών.

Η μάχη είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τα συγκεκριμένα τούνελ είναι μεγάλων διαστάσεων – σε ορισμένα μπορεί να κινηθεί ακόμη και φορτηγό – ωστόσο μεγάλο μέρος τους έχει γεμίσει με λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά. Περίπου 900 εργαζόμενοι είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι σε συνολικά 12 υδροηλεκτρικά έργα που επλήγησαν από την καταστροφή.

Άνοιξε ο δρόμος προς το επίκεντρο της καταστροφής στο Θιβέτ

Μια σημαντική εξέλιξη καταγράφηκε και στην κινεζική πλευρά των συνόρων.

Η Κίνα κατάφερε να αποκαταστήσει την οδική πρόσβαση προς το Gyirong, το συνοριακό πέρασμα που ισοπεδώθηκε από το καταστροφικό κύμα νερού, λάσπης και βράχων.

Μέχρι τώρα, οι σοβαρές ζημιές στον εθνικό αυτοκινητόδρομο G216 είχαν αναγκάσει τις Αρχές να μεταφέρουν μέρος του εξοπλισμού από αέρος, ενώ ορισμένοι διασώστες χρειάστηκε να περπατήσουν επί ώρες μέσα στο βουνό για να φτάσουν στην περιοχή.

Με την επαναλειτουργία του δρόμου, βαριά μηχανήματα, εκσκαφείς, σκύλοι έρευνας και ειδικός εξοπλισμός εντοπισμού ζωής μπορούν πλέον να φτάσουν απευθείας στην καρδιά της ζώνης καταστροφής.

Οι κινεζικές Αρχές επικεντρώνουν τις έρευνες στα ερείπια του συνοριακού σταθμού ελέγχου, στους χώρους στάθμευσης και στα κτίρια όπου διέμεναν εργαζόμενοι και ταξιδιώτες.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους εκατοντάδες ξένοι

Η τραγωδία έχει αποκτήσει έντονη διεθνή διάσταση, καθώς μεταξύ των ανθρώπων που δεν έχουν εντοπιστεί βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι ταξιδιώτες και προσκυνητές.

Στην κινεζική πλευρά, τα στοιχεία που είχαν δοθεί για τους αγνοούμενους περιλαμβάνουν πολίτες από περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ αυτών Νεπαλέζους, Ινδούς και Ευρωπαίους. Πολλοί από τους ταξιδιώτες βρίσκονταν στην περιοχή επιστρέφοντας από προσκύνημα στο όρος Καϊλάς και τη λίμνη Μανάσαροβαρ.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι στέλνει στο Νεπάλ επιπλέον βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει ειδικούς στην ταυτοποίηση μέσω DNA, προσωρινές γέφυρες τύπου Bailey, ψυκτικούς θαλάμους για σορούς, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υλικό για την πρόληψη επιδημιών.

Την ίδια ώρα, η Ινδία ενίσχυσε σημαντικά την αποστολή της. Πέμπτο αεροσκάφος της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε στο Νεπάλ με 11 ειδικούς διασώστες και 5,5 τόνους φαρμάκων και εξοπλισμού. Συνολικά, το Νέο Δελχί έχει αποστείλει περισσότερους από 68 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ άλλων γεννήτριες, συστήματα καθαρισμού νερού, φάρμακα και υλικό προσωρινής στέγασης.

Η αποκάλυψη για τα 41 κρίσιμα λεπτά

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο το Νεπάλ ήταν προετοιμασμένο να προειδοποιήσει εγκαίρως τους κατοίκους για το κύμα που ερχόταν από τα βουνά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, η καταστροφική πλημμύρα χτύπησε συνοριακό σημείο στις 08:32 το πρωί της 26ης Αυγούστου, όμως η δημόσια προειδοποίηση εκδόθηκε στις 09:13.

Μεσολάβησαν δηλαδή 41 λεπτά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον τέσσερις σταθμοί μέτρησης κοντά στα σύνορα τέθηκαν εκτός λειτουργίας από την καταστροφή. Υπήρχε ήδη σύστημα αισθητήρων και παρακολούθησης, ωστόσο Νεπαλέζος αξιωματούχος παραδέχθηκε ότι δεν παρακολουθούνταν όσο συστηματικά θα έπρεπε, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι να μην αντιληφθούν εγκαίρως πότε χάθηκε η επικοινωνία με τις εγκαταστάσεις.

Νέες κάμερες, σεισμικοί αισθητήρες και δορυφορική σύνδεση

Μετά την τραγωδία, το Νεπάλ σχεδιάζει τώρα νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα με την Κίνα.

Στην περιοχή Timure της επαρχίας Rasuwa πρόκειται να εγκατασταθούν κάμερες, σεισμικοί αισθητήρες και δορυφορικό σύστημα επικοινωνίας VSAT.

Η δορυφορική σύνδεση θεωρείται κρίσιμη, καθώς μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και όταν οι συμβατικές τηλεπικοινωνίες καταρρέουν. Στόχος είναι οι Αρχές να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο εάν συμβαίνει νέα κατολίσθηση ή απότομη μεταβολή στους ποταμούς και να κερδίζουν έστω λίγα πολύτιμα λεπτά για την απομάκρυνση των κατοίκων.

Αξιωματούχοι προειδοποιούν, μάλιστα, ότι το ορεινό ανάγλυφο εξακολουθεί να προσαρμόζεται μετά το τεράστιο γεωλογικό γεγονός, γεγονός που σημαίνει ότι νέες κατολισθήσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν.

Οι δύο προσωρινές λίμνες που είχαν σχηματιστεί από φυσικά φράγματα πάγου, λάσπης και βράχων έχουν πλέον αδειάσει και ο άμεσος κίνδυνος από αυτές έχει μειωθεί. Ωστόσο, οι πλαγιές παραμένουν ασταθείς και εξακολουθούν να παρακολουθούνται.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πληροφορία ότι το Νεπάλ είχε ζητήσει από την Κίνα, ήδη πριν από την καταστροφή, πιο αναλυτική και σε πραγματικό χρόνο ανταλλαγή δεδομένων για την κίνηση των παγετώνων και τη στάθμη των υδάτων. Μετά την τραγωδία, Κατμαντού και Πεκίνο αναμένεται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον συγκεκριμένο τομέα.

Τεράστιο πλήγμα και στην ηλεκτροδότηση

Εκτός από τον ανθρώπινο απολογισμό, το πλήγμα στις βασικές υποδομές του Νεπάλ είναι τεράστιο.

Ο πρωθυπουργός Μπαλέντρα Σαχ ανέφερε ότι η καταστροφή έχει θέσει εκτός λειτουργίας 431 MW ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος, καθώς πολλά υδροηλεκτρικά έργα καταστράφηκαν ή υπέστησαν μεγάλες ζημιές.

Η σταδιακή αποκατάσταση των δικτύων συνεχίζεται, με περίπου 95% της τηλεπικοινωνιακής κάλυψης στις πληγείσες περιοχές να έχει επανέλθει.

Ωστόσο, για χιλιάδες οικογένειες η επιστροφή στην κανονικότητα βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά.

Σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σημεία όπου βρίσκονταν τα σπίτια και τα καταστήματά τους και βρίσκουν μόνο λάσπη, πέτρες και συντρίμμια.

Την ίδια στιγμή, για τις οικογένειες των χιλιάδων αγνοουμένων η αγωνία συνεχίζεται. Μία εβδομάδα μετά την καταστροφή, κάθε ώρα που περνά περιορίζει τις πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων – με τις υπόγειες σήραγγες των υδροηλεκτρικών έργων να αποτελούν πλέον ένα από τα τελευταία σημεία όπου οι διασώστες εξακολουθούν να ελπίζουν σε ένα θαύμα.