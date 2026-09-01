Σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει τα Ιμαλάια εξελίσσεται η φονική πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας, με τον αριθμό των θυμάτων να συνεχίζει να αυξάνεται και χιλιάδες οικογένειες να αναζητούν ακόμη τους αγνοούμενους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με τον νεότερο προσωρινό απολογισμό, 1.050 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ και 3.916 εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην πλευρά του Θιβέτ, οι κινεζικές Αρχές έχουν ανακοινώσει 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους. Έτσι, ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.066 νεκρούς και 4.462 αγνοούμενους.

Ο αριθμός των αγνοουμένων περιλαμβάνει εκατοντάδες ξένους υπηκόους, αλλά και εργαζομένους σε υδροηλεκτρικά έργα, πολλοί από τους οποίους εκτιμάται ότι παγιδεύτηκαν σε σήραγγες γεμάτες λάσπη και συντρίμμια.

Η κατάρρευση που εξαπέλυσε έναν χείμαρρο από πάγο, βράχια και λάσπη

Η καταστροφή σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου, όταν τεράστια μάζα πάγου και βράχων αποκολλήθηκε σε μεγάλο υψόμετρο στην περιοχή του Langtang Lirung, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ.

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ, περίπου ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο βραχώδους και παγετωνικού υλικού αποκολλήθηκε και κατέρρευσε προς την κοιλάδα. Η χιονοστιβάδα παρέσυρε τεράστιες ποσότητες ιζημάτων και νερού, μετατρεπόμενη σε ένα εξαιρετικά ισχυρό κύμα λάσπης και συντριμμιών που ακολούθησε το σύστημα των ποταμών Bhote Koshi και Trishuli.

Το μέγεθος του φαινομένου ήταν τέτοιο ώστε καταγράφηκε σεισμικό σήμα αντίστοιχο σεισμού άνω των 5 βαθμών. Οι μεταγενέστερες αναλύσεις έδειξαν ότι το σήμα δεν προκλήθηκε από σεισμό που πυροδότησε την καταστροφή, αλλά από την ίδια την τεράστια κατολίσθηση.

1,6 εκατομμύριο άνθρωποι επηρεάστηκαν

Η εικόνα των καταστροφών στο Νεπάλ είναι τεράστια.

Η επίσημη έκθεση της NDRRMA αναφέρει ότι περίπου 1,6 εκατομμύριο άνθρωποι σε πέντε περιφέρειες έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες. Περισσότερα από 14.400 άτομα παρέμεναν απομονωμένα στις δύο περισσότερο πληγείσες περιοχές της Rasuwa, με προβλήματα στις οδικές συνδέσεις, στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Σαράντα ένα οδικά γεφύρια παρασύρθηκαν ολοκληρωτικά και άλλα τέσσερα υπέστησαν ζημιές, ενώ δρόμοι, σχολεία, υγειονομικές μονάδες, κατοικίες και κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν.

Οι πλημμύρες έπληξαν ιδιαίτερα τον υδροηλεκτρικό τομέα του Νεπάλ. Σύμφωνα με το Reuters, εκατοντάδες εργαζόμενοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι ή αγνοούμενοι σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η καταστροφή έθεσε εκτός λειτουργίας περίπου το 10% της παραγωγικής δυναμικότητας της χώρας.

Τα προειδοποιητικά σημάδια πριν από την καταστροφή

Την ώρα που οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, νέα στοιχεία δημιουργούν ερωτήματα για το εάν υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου πριν από την κατάρρευση.

Ταχεία επιστημονική αξιολόγηση της ομάδας HiRISK, που πραγματοποιήθηκε μετά την καταστροφή, κατέληξε ότι υπήρχαν «ενδείξεις πριν από το συμβάν» στις δορυφορικές εικόνες της περιοχής.

Επιστήμονες εντόπισαν μεταβολές στην επιφάνεια του παγετώνα, ενώ σε δορυφορική εικόνα της 24ης Αυγούστου το νερό από την τήξη του πάγου εμφανιζόταν καφέ, ένδειξη αυξημένης παρουσίας ιζημάτων. Παράλληλα, είχε καταγραφεί ρωγμή που επεκτεινόταν προς το βραχώδες πρανές γύρω από τον παγετώνα.

Ο γεωεπιστήμονας Γιάκομπ Στάινερ, ένας από τους συντάκτες της αξιολόγησης, δήλωσε ότι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για τους εργαζομένους στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα της περιοχής ήταν ιδιαίτερα ανεπαρκή.

«Δέκα λεπτά θα μπορούσαν να είχαν σώσει ζωές»

Η έκθεση της HiRISK επισημαίνει ότι στην πληγείσα περιοχή δεν λειτουργούσε ειδικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για κινδύνους που σχετίζονται με παγετώνες.

Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι κοντά στο σημείο της αρχικής κατάρρευσης η ταχύτητα της χιονοστιβάδας ήταν τόσο μεγάλη ώστε ένα συμβατικό σύστημα προειδοποίησης πιθανότατα δεν θα προλάβαινε να επιτρέψει την εκκένωση.

Η εικόνα όμως αλλάζει χαμηλότερα στην κοιλάδα. Σύμφωνα με την επιστημονική αξιολόγηση, σε περιοχές όπου υπήρχε χρονικό περιθώριο δέκα λεπτών ή περισσότερο, ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό σύστημα προειδοποίησης θα μπορούσε να είχε σώσει σημαντικό αριθμό ανθρώπων.

Οι αρχές του Νεπάλ πράγματι εξέδωσαν προειδοποίηση για τις κοινότητες χαμηλότερα στον ποταμό, αλλά αφού είχε ήδη εκδηλωθεί το αρχικό καταστροφικό φαινόμενο. Η επίσημη αναφορά καταγράφει ότι στις 09:15 επιβεβαιώθηκε το μεγάλο πλημμυρικό κύμα και στη συνέχεια εστάλησαν περίπου 679.000 προειδοποιητικά SMS σε παραποτάμιες περιοχές.

Το Νεπάλ είχε ζητήσει περισσότερα στοιχεία από την Κίνα

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι μόλις τρεις μήνες πριν από την τραγωδία, στις 27 Μαΐου, ειδικοί και αξιωματούχοι από το Νεπάλ και την Κίνα είχαν συναντηθεί στο Κατμαντού για να συζητήσουν ακριβώς τους κινδύνους φυσικών καταστροφών στη συνοριακή περιοχή.

Στο τραπέζι είχαν βρεθεί οι πλημμύρες, οι κίνδυνοι από τους παγετώνες, η καταγραφή των παγετωνικών λιμνών και η χαρτογράφηση επικίνδυνων περιοχών.

Δύο Νεπαλέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι μετά τη συνάντηση δεν έλαβαν από την κινεζική πλευρά το εύρος των πληροφοριών που επιθυμούσαν σχετικά με τις συνθήκες των παγετώνων και τα επίπεδα των υδάτων.

Οι ίδιοι τόνισαν ότι το Νεπάλ επιθυμεί έγκαιρη ενημέρωση κάθε φορά που καταγράφονται ασυνήθιστες κινήσεις στους παγετώνες της παραμεθόριας ζώνης. Δεν έχει, ωστόσο, προκύψει ότι η Κίνα διέθετε συγκεκριμένη πληροφορία που θα μπορούσε να προβλέψει την κατάρρευση του Langtang Lirung.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί: Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν

Η καταστροφή επαναφέρει στο προσκήνιο τον αυξανόμενο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Ιμαλαΐων από την αποσταθεροποίηση παγετώνων και παγετωνικών λιμνών.

Η βοηθός γενική γραμματέας του ΟΗΕ Κάνι Γουιγκναράτζα προειδοποίησε ότι ο πληθυσμός που βρίσκεται δυνητικά σε κίνδυνο ανέρχεται σε εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας επιταχύνει την τήξη των παγετώνων και αυξάνει την αστάθεια στα μεγάλα υψόμετρα.

Ήδη από το 2020, ερευνητές είχαν χαρακτηρίσει τουλάχιστον 47 παγετωνικές λίμνες σε Νεπάλ, Κίνα και Ινδία ως δυνητικά επικίνδυνες, αριθμός που πλέον εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος.

Για το Νεπάλ, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ: μεγάλες κοινότητες, δρόμοι και νέα υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται σε στενές κοιλάδες κάτω από παγετώνες και ασταθείς ορεινές πλαγιές.

Καθώς οι έρευνες για τους χιλιάδες αγνοουμένους συνεχίζονται, η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ έχει πλέον μετατραπεί και σε μια μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο η τεχνολογία, η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και καλύτερα συστήματα προειδοποίησης μπορούν να περιορίσουν τις ανθρώπινες απώλειες από το επόμενο ακραίο φαινόμενο στα Ιμαλάια.