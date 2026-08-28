Σάλος ξέσπασε στην Τουρκία μετά από ανάρτηση τοπικής εφημερίδας που έγραφε με μεγάλα γράμματα «Ο Ερντογάν πέθανε», δημιουργώντας την εντύπωση ότι αναφερόταν στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν διαφορετική: η ανάρτηση παρέπεμπε σε νεκρολογία πολίτη με το επώνυμο Ερντογάν. Το επίμαχο «κλικμπέιτ» ήταν αρκετό για να κινητοποιήσει την Εισαγγελία και να οδηγήσει τέσσερις δημοσιογράφους σε σύλληψη.

Όλα ξεκίνησαν στις 25 Αυγούστου, όταν η τοπική εφημερίδα Aydın Denge Gazetesi δημοσίευσε στη σελίδα της στο Facebook ένα γραφικό με μαύρο φόντο και τη φράση «Erdoğan Vefat Etti» – «Ο Ερντογάν πέθανε».

Η διατύπωση, χωρίς όνομα ή άλλη διευκρίνιση, μπορούσε εύκολα να εκληφθεί ως αναφορά στον Τούρκο πρόεδρο. Όσοι όμως άνοιγαν το σχετικό δημοσίευμα διαπίστωναν ότι επρόκειτο για ανακοίνωση θανάτου πολίτη που έφερε το επώνυμο Ερντογάν και όχι για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Εισαγγελία κινήθηκε αμέσως

Μετά τις αντιδράσεις και τις αναφορές για την ανάρτηση, η Εισαγγελία του Αϊδινίου άνοιξε έρευνα βάσει του άρθρου 217/A του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, που αφορά το αδίκημα της «δημόσιας διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών».

Οι τουρκικές Αρχές φέρεται να θεώρησαν ότι ο τρόπος παρουσίασης μπορούσε να δημιουργήσει ψευδή εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι είχε πεθάνει ο πρόεδρος της χώρας.

Αρχικά έγινε γνωστό ότι υπήρχε εντολή για τρία πρόσωπα της εφημερίδας. Η έρευνα, όμως, επεκτάθηκε και τελικά τέσσερις δημοσιογράφοι τέθηκαν υπό κράτηση: ο εκπρόσωπος της εφημερίδας Emin Aydın, η υπεύθυνη σύνταξης Yeşim Ülker και οι δημοσιογράφοι İslam Keleş και İrem Delice.

Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεών τους στην Αστυνομία, οι τέσσερις οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο του Αϊδινίου.

Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά να τους αφήσει ελεύθερους υπό δικαστικό έλεγχο, ενώ η έρευνα για την ανάρτηση συνεχίζεται.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στην Τουρκία, καθώς ένας τίτλος που εμφανώς βασίστηκε στην αμφισημία του επωνύμου «Ερντογάν» μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες από ένα αμφιλεγόμενο δημοσιογραφικό τέχνασμα σε ποινική υπόθεση.

Το «κλικμπέιτ» που πήρε πολιτικές διαστάσεις

Το περιστατικό ανοίγει παράλληλα νέα συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στο παραπλανητικό περιεχόμενο, το «κυνήγι του κλικ» και την ποινική αντιμετώπιση δημοσιογραφικών δημοσιεύσεων στην Τουρκία.

Στην προκειμένη περίπτωση, το πραγματικό γεγονός –ο θάνατος προσώπου με το επώνυμο Ερντογάν– δεν ήταν ψευδές. Η παρουσίασή του, όμως, χωρίς το μικρό όνομα και με τρόπο που παρέπεμπε ευθέως στον πρόεδρο, ήταν εκείνη που κινητοποίησε τις Αρχές.

Έτσι, μια ανάρτηση δύο λέξεων ήταν αρκετή για να προκαλέσει εισαγγελική έρευνα, συλλήψεις και μία ακόμη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από την ελευθερία του Τύπου και τους περιορισμούς της ενημέρωσης στην Τουρκία.