Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και κρατών συμμάχων τους στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) ζήτησαν χθες, Τετάρτη 5/8 να διεξαχθεί έκτακτη σύνοδος του περιφερειακού οργανισμού για να εξεταστούν μέτρα που θα ληφθούν σε βάρος της Νικαράγουας, όπου σχεδιάζεται ο πλήρης αποκλεισμός της αντιπολίτευσης από τις εκλογές του 2027.

Η σύνοδος, σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, σκοπός είναι να οργανωθεί πριν από τον Σεπτέμβριο, όταν η Μανάγουα σχεδιάζει να προχωρήσει σε ευρεία αναθεώρηση του Συντάγματος, σημείωσε ο Μάικλ Κόζακ, επικεφαλής του τμήματος για τη Λατινική Αμερική στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Ουάσιγκτον υπέβαλε το αίτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης του διαρκούς συμβουλίου του ΟΑΚ, ο οποίος έχει την έδρα του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Πάντως η ψηφοφορία επί του αιτήματος, που υποβλήθηκε γραπτώς κι υποστηρίχτηκε εκ προοιμίου από την Αργεντινή, τον Παναμά, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, αναβλήθηκε για να συνεχιστούν οι συνομιλίες, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον ΟΑΚ.

Η Νικαράγουα, διπλωματικά απομονωμένη στην περιοχή, αποχώρησε από τον ΟΑΚ τον Νοέμβριο του 2023.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος της Νικαράγουας έχει σκοπό να αποκλειστεί η αντιπολίτευση από τις εκλογές και την προωθεί ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα. Προβλέπει επίσης να επιμηκυνθεί η διάρκεια της θητείας στην προεδρία από τα έξι στα επτά έτη.

Η πρόθεση του Ντανιέλ Ορτέγα, στην εξουσία από το 2007, να αποκλειστεί η αντιπολίτευση από τις γενικές εκλογές, που προβλέπεται να διεξαχθούν το 2027, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Το 2025, άλλη αναθεώρηση του Συντάγματος είχε αυξήσει τη διάρκεια της προεδρικής θητείας από τα πέντε στα έξι χρόνια, ενώ αναγόρευσε τη Ροσάριο Μουρίγιο, τη σύζυγο και ως τότε αντιπρόεδρο του κ. Ορτέγα, συμπρόεδρο.

Το ζευγάρι Ορτέγα-Μουρίγιο κυβερνά τη μικρή χώρα της κεντρικής Αμερικής με σιδηρά πυγμή, ειδικά μετά την εξέγερση του 2018 και την καταστολή της με πάνω από 300 νεκρούς, κατά τον ΟΗΕ. Η κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις απόπειρα πραξικοπήματος ενορχηστρωμένη από τις ΗΠΑ.