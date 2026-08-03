Νέα ένταση στις σχέσεις Αργεντινής και Βραζιλίας προκαλούν οι δηλώσεις του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, κατά του Βραζιλιάνου ομολόγου του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα. Οι βαριές κατηγορίες και οι προσωπικές επιθέσεις του Αργεντινού ηγέτη αναζωπυρώνουν τη διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Νότιας Αμερικής.

«Είναι κλέφτης, είναι διεφθαρμένος, είχε καταδικαστεί για κλοπή και διαφθορά, ήταν στη φυλακή, άρα μπορούμε να μιλάμε για κρατούμενο», είπε ο πρόεδρος της Αργεντινής κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο LN+.

Ανάλογες δηλώσεις το περασμένο σαββατοκύριακο στη Βραζιλία από τον Χαβιέρ Μιλέι, όταν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ του υποψηφίου της βραζιλιάνικης δεξιάς γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου χαρακτήρισε «κρατούμενο» και «κλέφτη» τον ομόλογό του Λούλα, πυροδότησαν διπλωματική κρίση ανάμεσα στους δυο γείτονες, παραδοσιακούς εταίρους και συμμάχους.

Η Μπραζίλια ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της Βραζιλίας στο Μπουένος Άιρες και κάλεσε τον πρεσβευτή της Αργεντινής στη χώρα για να του επιδοθεί διαμαρτυρία και να του εκφραστεί η «αποδοκιμασία» της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.