Ένα απίστευτο περιστατικό στη Φλόριντα καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral, καθώς ένα καβούρι εμφανίζεται να κρατά μια λεπίδα και να κινείται απειλητικά προς έναν άνδρα και τον σκύλο του.

Ο Εντουάρντο Αλβάρεζ μοιράστηκε το απίστευτο βίντεο στο Instagram, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Η Φλόριντα έχει ξεφύγει». Το απρόσμενο σκηνικό έχει προκαλέσει χιλιάδες αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται αν πρόκειται για πραγματικό περιστατικό ή για δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο σκύλος του Αλβάρεζ, η Σάμερ, φαίνεται να μυρίζει το καβούρι, λίγες στιγμές προτού αυτό επιχειρήσει να επιτεθεί προς το μικρό σκυλάκι με τη λεπίδα του. Τότε ο άνδρας παρεμβαίνει για να σώσει τον σκύλο του, αλλά δυσκολεύεται να πιάσει το εξαγριωμένο πλάσμα.

«Σάμερ, πού στο καλό βρήκες ένα καβούρι με μαχαίρι;», αναρωτιέται έκπληκτος ο Αλβάρεζ.

Ο Αλβάρεζ προσπαθεί απεγνωσμένα να πιάσει το καβούρι, μέχρι που τελικά καταφέρνει να το απομακρύνει πηγαίνοντάς το στην άλλη πλευρά της αυλής του.

«Σάμερ, δεν σου συνιστώ να τα βάλεις μαζί του. Αυτό είναι καβούρι-γκάνγκστερ», ακούγεται να λέει.

Το καρκινοειδές φαίνεται να είναι ένα μπλε καβούρι της ξηράς -είδος που συναντάται στη Φλόριντα, συνήθως σε απόσταση έως και οκτώ χιλιομέτρων από την ακτή. Τα μπλε καβούρια της ξηράς μπορούν να φτάσουν σε άνοιγμα ποδιών έως και 30 εκατοστά και ζυγίζουν περίπου μισό κιλό.

Η λεπίδα φαίνεται να είναι μέρος σουγιά τσέπης, ο οποίος ενδεχομένως να είχε πέσει στον δρόμο και να βρέθηκε τυχαία μπροστά στο καβούρι. Το βίντεο του Αλβάρεζ είχε μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο συγκεντρώβοντας περισσότερες από 20 εκατομμύρια προβολές από την Τετάρτη που δημοσιεύτηκε.

Μερικά από τα σχόλια των χρηστών: «Δεν ξέρω τι είναι πιο φοβερό: ένα καβούρι με μαχαίρι ή το ότι απλώς το αποδέχεσαι σαν να είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα;», «Καταλαβαίνεις ότι είσαι στη Φλόριντα όταν βλέπεις καβούρι να κρατά μαχαίρι», «Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί μόνο στη Φλόριντα». Αρκετοί αναρωτήθηκαν εάν το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που αυτά τα εντυπωσιακά πλάσματα έχουν εντοπιστεί να κρατούν επικίνδυνα αντικείμενα.

Ο Κάιλ Κινγκ, με καταγωγή από το Μίσιγκαν και κάτοικος πλέον της Ιαπωνίας, είχε δημοσιεύσει το 2022 ένα βίντεο από μια εκδρομή σε κάμπινγκ, στο οποίο ένα καβούρι κρατούσε μαχαίρι για μπριζόλα. Ο Κινγκ είχε ξυπνήσει στις 02:00 τα ξημερώματα από έναν ήχο γρατζουνίσματος στη σκηνή του και έμεινε άναυδος όταν είδε έναν τεράστιο καβούρι να κρατά το μεγάλο μαχαίρι, σύμφωνα με τη New York Post.