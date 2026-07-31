Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν εκατοντάδες λουόμενοι σε παραλία, καθώς από ένα σκάφος που σταμάτησε μπροστά τους πετάχτηκαν στη θάλασσα 700.000 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σικελία και, σύμφωνα με τους Times of Malta, εμπλέκονται τέσσερα άτομα από τη Μάλτα, γνώριμοι των αρχών.

Οι τέσσερις επέβαιναν σε ταχύπλοο και περνούσαν από την παραλία Marina di Ragusa, όταν ξέμειναν από βενζίνη. Τότε, οι τρεις κατευθύνθηκαν στην ακτή για βοήθεια και ο τέταρτος έμεινε πάνω στο σκάφος. Τα κύματα, όμως, άρχισαν να σπρώχνουν το ταχύπλοο προς την ακτή και ο κόσμος, πιστεύοντας ότι θα βοηθούσε, ειδοποίησε το λιμενικό.

Ο άνδρας πάνω στο ταχύπλοο, μόλις είδε να σπεύδει σκάφος της ιταλικής ακτοφυλακής, άρχισε να πετάει πακέτα στη θάλασσα που περιείχαν 700.000 ευρώ, χρήματα που ήταν χωρισμένα σε δεσμίδες και περιλάμβαναν χαρτονομίσματα από 5 έως 100 ευρώ.

🔵#Ragusa Denunciati a piede libero 3 uomini maltesi che si sono disfatti di quasi 700 mila euro, gettandoli in mare, davanti alla spiaggia di Casuzze. Rimasti senza benzina, alla vista della Guardia costiera, hanno gettato in mare i soldi. La barca è stata sequestrata. pic.twitter.com/Gya1GmmZIW — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 30, 2026

Στην παραλία επικράτησε πανικός με τον κόσμο να προσπαθεί να μαζέψει τα λεφτά, ενώ σε λίγα λεπτά εμφανίστηκαν αρκετοί αστυνομικοί για να σταματήσουν τους λουόμενους και να κατασχέσουν τα χρήματα.

Το άτομο πάνω στο σκάφος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση, όπου και διαπιστώθηκε η ταυτότητά του, αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη και οι ιταλικές αρχές ερευνούν το περιστατικό.