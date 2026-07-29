Σε τετραετή κάθειρξη καταδικάστηκε ένας πατέρας που τύφλωσε το 7 μηνών βρέφος του, καθώς το ταρακούνησε με τεράστια ορμή, γιατί έκλαιγε και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Βρετανία τον Οκτώβριο του 2025, με την υπόθεση να εκδικάζεται φέτος.

Σύμφωνα με τη Mirror, ο Κρίστοφερ Γέιτς που μόλις είχε κερδίσει την αποκλειστική επιμέλεια του γιου του -παρότι ζούσε σε άθλιες συνθήκες- έχοντας καταναλώσει κοκαΐνη και πιει 11 μπύρες πήγε να κοιμηθεί, αλλά δεν τον άφηνε το κλάμα του γιου του.

Φωνάζοντας «μικρό σκ…» και χρησιμοποιώντας κι άλλους υβριστικούς χαρακτηρισμούς, τράνταξε τον γιο του και τον πέταξε στην κούνια. Στη συνέχεια, τύλιξε μια πετσέτα στο κεφάλι του για να μην ακούει το κλάμα και έπεσε για ύπνο.

Το πρωί βρήκε το παιδί παραμορφωμένο και το πήγε στα επείγοντα, ισχυριζόμενος στο νοσοκομείο πως το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι, όπου κοιμούνταν μαζί.

Τελικά, αποκαλύφθηκε η φρικτή αλήθεια με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι το αγοράκι υπέστη τέτοια ζημιά, σαν να το χτύπησε αυτοκίνητο κινούμενο με πάρα πολύ υψηλή ταχύτητα.

Ο βρέφος, παρότι ξεπέρασε τον κίνδυνο, έχει υποστεί τέτοιες σωματικές βλάβες που θεωρείται αμφίβολο το πόσο θα καταφέρει να επιβιώσει, ενώ επέστρεψε στην ανάδοχη οικογένεια που το φρόντιζε όταν γεννήθηκε.