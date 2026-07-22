Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Νέα ουκρανική επίθεση με drones σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Ρωσία, με τις Αρχές να ανακοινώνουν πως στο στόχαστρο βρέθηκαν αποθήκες της μεγάλης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

Από την επιδρομή σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ, λίγες ημέρες μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις του Σαββατοκύριακου που είχαν επίσης ως στόχο εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας.

Η Τατιάνα Κιμ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, ανέφερε πως χρειάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα το προσωπικό σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της εταιρείας στις νότιες πόλεις Κρασναντάρ και Νιεβιναμίσκ.

«Συγκρότημα αποθηκών πήρε φωτιά έπειτα από επίθεση drones στην περιφέρεια της Νιεβιναμίσκ», ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, ο περιφερειάρχης της Σταυρούπολης (νότια), μέσω Telegram.

Ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ πρόσθεσε ότι πέντε άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά τραυματίστηκαν.

Από την πλευρά του το κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού έκανε γνωστό ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα σε «μαζική» επιδρομή εναντίον εταιρείας στην Αρμαβίρ, χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο για την ίδια, τη Wildberries.

Το Σάββατο, επιδρομή σε δύο μεγάλες αποθήκες σκότωσε οκτώ εργαζομένους της νυχτερινής βάρδιας και προκάλεσε πυρκαγιές που ουσιαστικά κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν ολοένα πιο ισχυρά πλήγματα, κυρίως από αέρος, προκαλώντας ολοένα μεγαλύτερο αριθμό απωλειών στις τάξεις των αμάχων.