Ο Τζέι Ντι Βανς φαίνεται να έχει χάσει την εμπιστοσύνη πολλών Εβραίων Ρεπουμπλικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι διαφωνούν με τις επικρίσεις που έχει ασκήσει σε Ισραηλινούς αξιωματούχους, με την ανοχή που, κατά τους ίδιους, έχει δείξει απέναντι σε αντιισραηλινές θεωρίες συνωμοσίας, αλλά και με τη σιωπή του απέναντι στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος έχει στραφεί κατά του Ισραήλ.

Παρότι πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ ως τον πιθανότερο διάδοχο του Ντόναλντ Τραμπ στην κορυφή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, σημαντικό τμήμα των Εβραίων υποστηρικτών του κόμματος αναζητά ήδη μια διαφορετική επιλογή μέσα από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η στήριξη στον Μάρκο Ρούμπιο

Ο Σάμπος Κέστενμπαουμ, γνωστός για τη δράση του κατά του αντισημιτισμού στα αμερικανικά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα δημοφιλής στους συντηρητικούς Εβραίους, δήλωσε στο Jewish Telegraphic Agency ότι η «συντριπτική πλειονότητα» των Εβραίων ψηφοφόρων, δωρητών και στελεχών του κινήματος MAGA υποστηρίζει με ενθουσιασμό μια υποψηφιότητα του Μάρκο Ρούμπιο για την προεδρία.

Όπως είπε, σκοπεύει και ο ίδιος να τον ψηφίσει, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από εκδήλωση του Republican Jewish Coalition τον Μάιο είχε εκτιμήσει πως στους κύκλους των συντηρητικών Εβραίων της Αμερικής η υποστήριξη προς τον Ρούμπιο φτάνει ουσιαστικά το «99 προς 1», προσθέτοντας μάλιστα ότι πιθανότατα είναι ακόμη μεγαλύτερη, αφού δεν μπορεί να σκεφτεί κανέναν μέσα στο εβραϊκό κίνημα MAGA που να μην επιθυμεί τον Ρούμπιο ως υποψήφιο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, που υπηρετεί ως υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ και είχε προηγουμένως διατελέσει γερουσιαστής της Φλόριντα επί 14 χρόνια, έχει κερδίσει την υποστήριξη πολλών Εβραίων Ρεπουμπλικανών χάρη στη σταθερή στήριξή του προς το Ισραήλ και στη σκληρή στάση του απέναντι στο Ιράν. Παράλληλα, έχει δείξει πρόθεση να άρει περιορισμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Μπάιντεν σε βίαιες ομάδες Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη, ενώ αυτή την εβδομάδα δεσμεύτηκε να εργαστεί για τη διάλυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης εις βάρος αρκετών Ισραηλινών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Republican Jewish Coalition χαιρέτισε δημόσια τη συγκεκριμένη δέσμευση του Ρούμπιο, ενώ προσωπικότητες όπως η ακροδεξιά Εβραία ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ επαίνεσαν επίσης τη σκληρή γραμμή του απέναντι στις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Η ίδια χαρακτήρισε τον Ρούμπιο ηγέτη που δεν φοβάται να αναλάβει δράση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα γίνει κάποτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι δεσμοί με την κοινότητα υπέρ του Ισραήλ

Οι στενοί δεσμοί του Ρούμπιο με την κοινότητα που στηρίζει το Ισραήλ προϋπήρχαν της εθνικής του πολιτικής καριέρας. Σημαντικότερος χρηματοδότης του κατά τη διάρκεια της πορείας του στο κοινοβούλιο της Φλόριντα ήταν ο Νόρμαν Μπράμαν, μεγάλος δωρητής εβραϊκών οργανώσεων, ενώ η υποστήριξή του προς το Ισραήλ θεωρείται χαρακτηριστική πολλών Κουβανοαμερικανών πολιτικών που αντιμετωπίζουν το εβραϊκό κράτος ως ανάχωμα απέναντι στον κομμουνισμό. Στενότερος πολιτικός του σύμμαχος στη Φλόριντα ήταν ο Άνταμ Χάσνερ, ο οποίος είναι Εβραίος.

Την ίδια ώρα, επικριτές του Ισραήλ που έχουν διαδώσει θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τους Εβραίους και το εβραϊκό κράτος κατηγορούν πλέον τον Ρούμπιο ότι προωθεί τα συμφέροντα του Ισραήλ πάνω από εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών και υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ προωθεί την υποψηφιότητά του.

«Συντριπτική υποστήριξη» στους Ρεπουμπλικανούς

Πέρα από τη φιλοϊσραηλινή του στάση, αρκετοί συντηρητικοί σχολιαστές έχουν επαινέσει τον Ρούμπιο για τη ρητορική του σχετικά με το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αρχισυντάκτης του Commentary, Σεθ Μάντελ, χαρακτήρισε «βαθιά» ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Ο Έρικ Λεβίν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Republican Jewish Coalition και σημαντικός χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών, δήλωσε ότι υπάρχει «συντριπτική υποστήριξη» προς τον Ρούμπιο τόσο μεταξύ των Εβραίων όσο και των μη Εβραίων Ρεπουμπλικανών. Υπενθύμισε ότι ο ίδιος είχε στηρίξει την πρώτη προεδρική υποψηφιότητα του Ρούμπιο το 2016, χαρακτηρίζοντάς τον διαχρονικά ισχυρό υπερασπιστή των αμερικανοϊσραηλινών σχέσεων και αποτελεσματικό επικοινωνιακά ως προς τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο.

Η φθορά του Βανς και οι αντιδράσεις

Η υποστήριξη προς τον Τζέι Ντι Βανς φαίνεται να υποχωρεί τόσο εντός όσο και εκτός των εβραϊκών κύκλων. Σύμφωνα με το Jerusalem Post, κορυφαίοι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ προτιμούν τον Ρούμπιο ως υποψήφιο του κόμματος για το 2028, ενώ ο μεγαλοεπενδυτής Κεν Γκρίφιν δήλωσε ότι θα τον στήριζε απέναντι στον Βανς στις εσωκομματικές εκλογές. Αντίστοιχα, ακόμη και οι αγορές πολιτικών στοιχημάτων εμφανίζουν ενίσχυση των πιθανοτήτων του Ρούμπιο.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφερθεί σε πιθανό δίδυμο Βανς – Ρούμπιο, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιον θεωρεί καταλληλότερο για την προεδρία. Σύμφωνα με το NBC News, σε συνάντηση δωρητών στο Μαρ-α-Λάγκο στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν μαζί με το Ισραήλ στην έναρξη πολέμου κατά του Ιράν, ο Ρούμπιο ήταν εκείνος που συγκέντρωσε την προτίμηση των παρευρισκομένων. Ο Κέστενμπαουμ σχολίασε ότι, παρότι οι περισσότεροι βρίσκονταν στη Φλόριντα, ο Ρούμπιο επικράτησε με μεγάλη διαφορά.

Το Republican Jewish Coalition αποφεύγει προς το παρόν να εμπλακεί στη συζήτηση για το 2028. Ο διευθύνων σύμβουλός του, Ματ Μπρουκς, δήλωσε ότι οι προεδρικές εκλογές απέχουν ακόμη πολύ και πως η προτεραιότητα του οργανισμού είναι να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ωστόσο, ο οργανισμός και γενικότερα οι Εβραίοι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονη εσωκομματική διαμάχη για τη στάση απέναντι στο Ισραήλ και για τον τρόπο αντιμετώπισης προσωπικοτήτων όπως οι Τάκερ Κάρλσον, Νικ Φουέντες και Κάντας Όουενς, οι οποίοι έχουν διαδώσει αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο.

Ο Τραμπ απέσπασε επαίνους από το Republican Jewish Coalition όταν αποστασιοποιήθηκε από τον Κάρλσον. Αντίθετα, ο Βανς δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια, παρά τις πιέσεις από συντηρητικούς Εβραίους. Νωρίτερα φέτος, ο σχολιαστής Μπεν Σαπίρο δήλωσε στο περιοδικό New Yorker ότι θα ήθελε να δει τον Βανς να αλλάζει στάση και εκτίμησε πως πιθανότατα θα υποστήριζε τον Ρούμπιο σε μια εσωκομματική αναμέτρηση.

Η συμφωνία με το Ιράν και οι νέες εντάσεις

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με τις απόψεις του Ρούμπιο για τον Τάκερ Κάρλσον ή για το εάν θεωρεί ότι αυξάνεται ο αντισημιτισμός στη δεξιά. Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι για το 2028, με κυριότερο τον γερουσιαστή του Τέξας Τεντ Κρουζ, έχουν εκφραστεί ανοιχτά για την απειλή του δεξιού αντισημιτισμού.

Ο Ματ Μπρουκς σχολίασε ότι αυτή τη στιγμή η φωνή που έχει σημασία είναι εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε πως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές όσοι διεκδικήσουν την προεδρία θα κληθούν να απαντήσουν σε όλα αυτά τα ζητήματα.

Ο Έρικ Λεβίν δήλωσε επίσης στο Politico ότι είναι «δύσκολο να βρεθεί οποιαδήποτε υποστήριξη» προς τον Βανς μέσα στην εβραϊκή κοινότητα, χωρίς ωστόσο να θελήσει να επεκταθεί περαιτέρω.

Η στάση του Βανς στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν επιδείνωσε περαιτέρω τις σχέσεις του με τους φιλοϊσραηλινούς Ρεπουμπλικανούς. Προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν προειδοποίησε τους Ισραηλινούς επικριτές της συμφωνίας να μην έρθουν σε σύγκρουση με τον Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν ήταν μέλος της ισραηλινής κυβέρνησης δεν θα επιτιθόταν στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που διαθέτει.

Ο βουλευτής της Φλόριντα Ράντι Φάιν χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές απολύτως ακατάλληλες και ειλικρινά αποκρουστικές, ενώ η Βάλερι Γκρίνφελντ, μέλος του Republican Jewish Coalition που ζει πλέον στην Ιερουσαλήμ, έκανε λόγο για αλαζονική στάση του Βανς, υπογραμμίζοντας ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ είναι εταίροι. Σύμφωνα με την ίδια, ο Ρούμπιο αποτελεί σήμερα την πιο δημοφιλή επιλογή για το 2028 μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων που ζουν στο Ισραήλ, ενώ κάθε νέα παρέμβαση του Βανς για το Ισραήλ, τον αντισημιτισμό ή η σχέση του με τον Τάκερ Κάρλσον επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του απέναντι στους Εβραίους ψηφοφόρους.

Πιθανή μετατόπιση των Εβραίων ψηφοφόρων

Οι Εβραίοι ψηφοφόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες παραδοσιακά στηρίζουν σε μεγάλο ποσοστό τους Δημοκρατικούς, με ποσοστό μεταξύ 63% και 71% να έχει ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις το 2024. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται ο αριθμός όσων αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται πλέον από το Δημοκρατικό Κόμμα εξαιτίας των διαφωνιών γύρω από το Ισραήλ και το φιλοϊσραηλινό λόμπι, εκτιμάται ότι ένας Ρεπουμπλικανός υποψήφιος θα μπορούσε να προσελκύσει μέρος αυτών των ψήφων.

Ο καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Μέισον, Ντέιβιντ Μπέρνσταϊν, προέβλεψε ότι μια πιθανή υποψηφιότητα του Ρούμπιο θα οδηγήσει σε «σημαντική αλλαγή της συμπεριφοράς των Εβραίων ψηφοφόρων», διευκρινίζοντας ότι η μεταβολή στις ψήφους ίσως είναι περιορισμένη, όμως η πολιτική ενέργεια και οι οικονομικές ενισχύσεις θα αλλάξουν αισθητά. Αντίθετα, όπως σημείωσε, αυτό δεν θα συνέβαινε με υποψήφιο τον Βανς.

Η φιλοϊσραηλινή κριτική προς τον Βανς εντάθηκε και μετά τη συμφωνία με το Ιράν, την οποία αρκετοί θεώρησαν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη. Ο Μπεν Σαπίρο δήλωσε στο Fox News ότι ο Βανς δεν εξυπηρέτησε σωστά τον πρόεδρο στις διαπραγματεύσεις, ενώ αργότερα ο Τραμπ ανακοίνωσε την επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν και δήλωσε πως η συμφωνία αποτελεί παρελθόν.

Αντίθετα, ο Ρούμπιο έλαβε θετικές αξιολογήσεις από φιλοϊσραηλινούς κύκλους, οι οποίοι ερμήνευσαν τη σιωπή του ως ένδειξη διαφωνίας με τις παραχωρήσεις της συμφωνίας. Επιπλέον, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία περιόρισε ένα βασικό στοιχείο της συμφωνίας που είχε διαπραγματευτεί ο Βανς σχετικά με τον ρόλο του Ιράν στον Λίβανο.

Ο πρώην εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Εϊλόν Λέβι δημοσίευσε βίντεο του Ρούμπιο κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας από τον Τραμπ, σχολιάζοντας ότι «ο Ρούμπιο δεν δείχνει χαρούμενος», ενώ η σχολιάστρια Λίζα Νταφτάρι έγραψε πως «σήμερα είμαστε όλοι Μάρκο Ρούμπιο».

Παράλληλα, επικριτές του Ισραήλ τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά επιτέθηκαν στον Ρούμπιο. Ο παρουσιαστής των Young Turks, Τσενκ Ουιγούρ, υποστήριξε ότι οι μισοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εργάζονται για το Ισραήλ, κατονομάζοντας και τον Ρούμπιο. Ο Μάικλ Ρέκτενβαλντ, επικεφαλής της Anti-Zionist America Political Action Committee, καταφέρθηκε κατά της πρόθεσης του Ρούμπιο να διαλύσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενώ ο Κλιντ Ράσελ, παρουσιαστής του podcast Liberty Lockdown, ισχυρίστηκε χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις ότι το Ισραήλ διεξάγει εκστρατεία προπαγάνδας και πληρώνει influencers για να αποδυναμώσουν τον Βανς και να ενισχύσουν τον Ρούμπιο ενόψει του 2028.