Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει την κατάρρευση πολυκατοικίας σε δευτερόλεπτα, καθώς τα θεμέλια του κτιρίου υπέστησαν ζημιές από εργασίες σε παρακείμενη οικοδομή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Βαλένθια, με τις αρχές να προχωρούν ευτυχώς σε εκκένωση του κτιρίου, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν θύματα.

Ο αρχιεπιθεωρητής της Επαρχιακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βαλένθια, Χόρχε Γκιλ, δήλωσε ότι το κτίριο κατέρρευσε «ένα ή δύο λεπτά» μετά την ολοκλήρωση της εκκένωσης.

«Η απομάκρυνση των ενοίκων ολοκληρώθηκε και μέσα σε ένα ή δύο λεπτά το κτίριο κατέρρευσε», είπε χαρακτηριστικά.

«Ευτυχώς δεν υπήρχε πλέον κανείς μέσα στο κτίριο και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Δείτε βίντεο: