Σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξαπολύει τουρκικό δημοσίευμα, με αφορμή τη θέση του ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει την αναγνώριση από το Ισραήλ των αρμενικών διεκδικήσεων περί γενοκτονίας και να κινηθεί αντίστοιχα για τους Έλληνες που σφαγιάστηκαν.

Το άρθρο, που υπογράφεται από τον διευθυντή ειδήσεων της Milliyet, Οζάι Σεντίρ, σε ιδιαίτερα επιθετικό ύφος, χαρακτηρίζει τον Αντώνη Σαμαρά «γύπα», υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ιστορικά τραύματα για να πλήξει την Τουρκία. Παράλληλα, προβάλλει την απειλή ότι, εάν η Αθήνα ανοίξει τέτοια ζητήματα, τότε η Άγκυρα θα μπορούσε να επαναφέρει θέμα πολεμικών αποζημιώσεων από την Ελλάδα για τη Μικρασιατική Εκστρατεία.

Η αφορμή: Η αναφορά Σαμαρά στο Ισραήλ και στις γενοκτονίες

Σύμφωνα με το τουρκικό κείμενο, ο Αντώνης Σαμαράς φέρεται να κάλεσε την Ελλάδα να αξιοποιήσει την κίνηση του Ισραήλ για τη Γενοκτονία των Αρμενίων και να προχωρήσει σε αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την οργή του Τούρκου αρθρογράφου, ο οποίος συνδέει τον πρώην Έλληνα πρωθυπουργό με την αντιτουρκική γραμμή στην Αθήνα και τον κατηγορεί ότι αντιτάχθηκε στον διάλογο Ελλάδας – Τουρκίας.

Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά και στη διαγραφή Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζοντάς τον ως πολιτικό που κινείται απέναντι στη γραμμή διαλόγου του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Άγκυρα.

Τουρκική απειλή για επαναφορά αποζημιώσεων λόγω Λωζάνης

Το πιο ενδιαφέρον σημείο του τουρκικού δημοσιεύματος είναι η προσπάθεια αντιστροφής της συζήτησης.

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι, αν η Ελλάδα ακολουθήσει τη γραμμή Σαμαρά, τότε η Τουρκία θα μπορούσε να θέσει ζήτημα αποζημιώσεων για όσα, κατά το τουρκικό αφήγημα, συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας και της υποχώρησης του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία.

Γίνεται ειδική αναφορά στη Συνθήκη της Λωζάνης, με τον ισχυρισμό ότι η Τουρκία δέχθηκε τότε ως πολεμική αποζημίωση μόνο το Κάραγατς της Αδριανούπολης, επειδή η Ελλάδα δεν είχε τη δυνατότητα να καταβάλει χρηματική αποζημίωση.

Το άρθρο υποστηρίζει ότι, εφόσον η Αθήνα, κατά την τουρκική άποψη, «δεν σέβεται» τη Λωζάνη εξοπλίζοντας νησιά όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Λήμνος και η Σαμοθράκη, τότε και η Τουρκία θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου ζητήματα που θεωρεί ότι έχουν κλείσει με τη Συνθήκη.

Επιχειρεί σύνδεση με τις ελληνικές αξιώσεις κατά της Γερμανίας

Το τουρκικό κείμενο επιχειρεί επίσης να συγκρίνει πιθανές τουρκικές αξιώσεις κατά της Ελλάδας με τις ελληνικές διεκδικήσεις έναντι της Γερμανίας για τις αποζημιώσεις του Α’ και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι η Ελλάδα ζητά από τη Γερμανία ποσά που φτάνουν τα 320 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα θα μπορούσε με αντίστοιχο τρόπο να εγείρει αξιώσεις για γεγονότα σε Βαλκάνια, Ήπειρο, Τσαμουριά και Μικρά Ασία.

Με αυτό τον τρόπο, η τουρκική πλευρά επιχειρεί να μετατρέψει τη συζήτηση για τις γενοκτονίες και τα ιστορικά εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων σε απειλή οικονομικών απαιτήσεων κατά της Ελλάδας.

Αναφορές σε Μικρά Ασία, Μανίσα και καταστροφές

Το δημοσίευμα παραθέτει σειρά περιστατικών που εντάσσονται στην τουρκική ιστορική αφήγηση για την περίοδο 1919-1922.

Γίνεται αναφορά σε επιστολή του τότε Σοβιετικού υπουργού Εξωτερικών Γκεόργκι Τσιτσέριν προς τις δυνάμεις της Αντάντ, σε εκθέσεις ξένων διπλωματών για τη φωτιά στη Μαγνησία, καθώς και σε γεγονότα στο Ουσάκ (Ακμονία), Γιάλοβα (Ελενούπολη), Καράτεπε, Μενεμένη, Ορχανγκάζι, Γενίσεχιρ, Αρμουτλού και Πέργαμο.

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την Τουρκία ως βάση για διεκδίκηση αποζημιώσεων από την Ελλάδα.

Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στην πάγια τουρκική προσπάθεια να αντιπαραβάλει τη δική της εκδοχή της Ιστορίας στις αναφορές περί Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης.

Επίθεση και στο Ισραήλ

Το άρθρο δεν περιορίζεται στον Αντώνη Σαμαρά και την Ελλάδα. Στρέφεται και κατά του Ισραήλ, κατηγορώντας την Αθήνα ότι κινείται «στην ουρά» του και ότι μετατρέπεται σε εργαλείο του στην αντιπαράθεση με την Τουρκία.

Ο Τούρκος αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η Ελλάδα δεν θα κερδίσει τίποτα εάν ακολουθήσει το Ισραήλ σε μια αντιτουρκική γραμμή.

Η διατύπωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, με τουρκικά μέσα να παρουσιάζουν συστηματικά την αμυντική και στρατηγική σύγκλιση Αθήνας – Τελ Αβίβ ως απειλή για την Τουρκία.