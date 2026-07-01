Δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα από την καγκελαρία του ηγέτη των ναζί, Αδόλφου Χίτλερ, στο κέντρο του Βερολίνου, εκτός από ένα καταφύγιο. Τώρα, όμως, υπάρχουν σχέδια για την κατεδάφισή του, προκειμένου να χτιστούν διαμερίσματα και γραφεία.

Η Νέα Καγκελαρία του Ράιχ, που χτίστηκε από τον αγαπημένο αρχιτέκτονα του Χίτλερ, Άλμπερτ Σπέερ, υπέστη σοβαρές ζημιές στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια κατεδαφίστηκε κατόπιν διαταγής των σοβιετικών δυνάμεων το 1949.

Ωστόσο, το καταφύγιο είναι ακόμα ορατό σε ένα κομμάτι ερημικής γης.

Ο υπεύθυνος για θέματα στέγασης του Βερολίνου, Κρίστιαν Γκέμπλερ (SPD), πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να εξαφανιστεί το κτίσμα.

«Δεν θα εμποδίσουμε νέα οικιστικά έργα μόνο και μόνο για να διατηρήσουμε ένα καταφύγιο που μπορεί στη συνέχεια να μετατραπεί ακόμη και σε τόπο προσκυνήματος», δήλωσε στην εφημερίδα BZ.

Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι το καταφύγιο πρέπει να διατηρηθεί. Ο Ντίτμαρ Άρνολντ, πρόεδρος της Ένωσης «Berlin Underworlds», δήλωσε στο BBC ότι θα ήταν «απόλυτη τρέλα» να κατεδαφιστεί το καταφύγιο.

«Είναι ένας χώρος των δραστών», είπε. «Ήταν το κέντρο εξουσίας της ναζιστικής Γερμανίας, η Νέα Καγκελαρία του Χίτλερ, και αυτά είναι τα τελευταία απομεινάρια».

Θέλει να συνεργαστεί με το Μουσείο του Ολοκαυτώματος για να μετατρέψει τον χώρο σε μουσείο και μνημείο, με μια έκθεση για το τέλος του πολέμου.

«Τόση ιστορία έχει καταστραφεί εδώ στη Γερμανία, τόσο η κομμουνιστική όσο και η ναζιστική. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

Ο Άρνολντ μπήκε για τελευταία φορά στο καταφύγιο το 2007, οπότε και ανέφερε ότι βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση.

Εξήγησε ότι δεν επρόκειτο για το πιο γνωστό «Führerbunker», όπου ο Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτόνησαν και το οποίο βρίσκεται περίπου 120 μέτρα βορειότερα.

Αντίθετα, αυτό χρησιμοποιούνταν από άτομα που εργάζονταν στην Καγκελαρία του Ράιχ. Στο τέλος του πολέμου, δημιουργήθηκε ένα νοσοκομείο μέσα στο κτίσμα.

Σύμφωνα με τον Άρνολντ, 1.200 τ.μ. του συγκροτήματος του καταφυγίου παραμένουν άθικτα· οι τοίχοι και η οροφή έχουν πάχος 1,7 μ. ο καθένας.

Πιστεύει ότι θα ήταν ακόμη και δυνατό να γίνει οικοδόμηση πάνω τους χωρίς να κατεδαφιστεί ολόκληρο το καταφύγιο.

Πέρυσι, το Συμβούλιο Μνημείων του Κρατιδίου του Βερολίνου εμφανίστηκε επικριτικό απέναντι στα σχέδια κατεδάφισης του καταφυγίου, το οποίο, όπως ανέφερε, είχε «σημαντική ιστορική αξία».

«Η Νέα Καγκελαρία του Ράιχ ήταν το κέντρο σχεδιασμού και το σημείο εκκίνησης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ συμβολίζει επίσης το καταστροφικό τέλος του ναζιστικού καθεστώτος», ανέφερε το συμβούλιο.

«Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή σημασία του ως ιστορικού μνημείου, η κατάσταση διατήρησής του και η συμπερίληψή του στον κατάλογο των διατηρητέων κτιρίων θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Κρατική Υπηρεσία Διατήρησης Ιστορικών Μνημείων», επισήμανε ακόμη.