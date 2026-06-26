Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, όταν ένας ισχυρός κεραυνός έπληξε το διάσημο Σιντριβάνι Πολυμέσων της πόλης, την ώρα που στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονταν και έπαιζαν ανυποψίαστα μικρά παιδιά. Το ανατριχιαστικό περιστατικό καταγράφηκε καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας, με το οπτικό υλικό να κόβει την ανάσα, καθώς δείχνει τη στιγμή που η ηλεκτρική εκκένωση τυλίγει στις φλόγες τον κεντρικό πίδακα, ενώ τα παιδιά τρέχουν πανικόβλητα για να βρουν καταφύγιο.



Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο TVP World, από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο η ζημιά που προκλήθηκε στις υποδομές είναι ανυπολόγιστη. Ο κεραυνός κατέστρεψε ολοσχερώς τα ακροφύσια και το περίπλοκο ηλεκτρονικό σύστημα φωτισμού και ήχου που υποστηρίζει τις παγκοσμίου φήμης παραστάσεις του σιντριβανιού, το οποίο γειτνιάζει με την Αίθουσα της Εκατονταετηρίδας, ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.



Οι διαχειριστές του χώρου προχώρησαν σε άμεση αναστολή των ειδικών πολυμεσικών εκδηλώσεων, απευθύνοντας παράλληλα μια δραματική έκκληση προς τους χιλιάδες τουρίστες που συρρέουν καθημερινά στο σημείο. Όπως υπογράμμισαν, η είσοδος στη λεκάνη του νερού απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφαλείας, ένα μέτρο που δυστυχώς παραβιάζεται σχεδόν καθημερινά από τους επισκέπτες.



«Πολλές από τις συσκευές καταστράφηκαν και πρέπει να αντικατασταθούν. Το σιντριβάνι αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνολογικό σύστημα, γι’ αυτό και η προμήθεια και η αντικατάσταση των κατεστραμμένων εξαρτημάτων θα απαιτήσει αρκετές εβδομάδες», δήλωσαν χαρακτηριστικά οι υπεύθυνοι, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργασίες πλήρους αποκατάστασης θα πάρουν πολύ χρόνο.

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