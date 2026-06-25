Ένα ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο στο Τενεσί κατέβαλε αποζημίωση 10.000 δολαρίων σε μαθήτρια που υποστήριξε ότι της απαγορεύτηκε να παραστεί στην τελετή αποφοίτησής της, αφότου αποκάλυψε δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλη.

Η Μόργκαν Άρμστρονγκ έλαβε την αποζημίωση έναν χρόνο μετά την κατάθεση αγωγής κατά των υπευθύνων του «Tennessee Christian Preparatory School».

Η Άρμστρονγκ, αθλήτρια μπάσκετ του σχολείου, είχε τεθεί σε αποβολή δύο εβδομάδες πριν από την αποφοίτησή της, μετά από ανάρτησή της στο Facebook όπου γνωστοποιούσε ότι διατηρεί σχέση με τη Σόφι Μπράιαντ.

Το σχολείο υποστήριξε ότι παραβίασε την πολιτική χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «ανάρμοστο» περιεχόμενο.

Η τότε 18χρονη κατέθεσε αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η αντίδραση του σχολείου ήταν υπερβολική. Η ίδια αποκάλυψε δημόσια τον Απρίλιο του 2025 ότι είναι ομοφυλόφιλη, γράφοντας σε ανάρτηση ότι «το μυστικό βγήκε στη φόρα», ενώ αργότερα προέτρεψε φίλους της να σχολιάσουν τη δημοσίευση.

Στη συνέχεια, κλήθηκε σε συνάντηση με τη διεύθυνση του σχολείου, όπου της ανακοινώθηκαν κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και ο αποκλεισμός από την τελετή αποφοίτησης, ενώ της επισημάνθηκε ότι πιθανές μελλοντικές «δυσμενείς αναρτήσεις» θα μπορούσαν να κοινοποιηθούν σε πανεπιστήμια.

Tennessee school pays student $10k for blocking her from graduation after she came out as gay https://t.co/xPAtIz3C2L pic.twitter.com/HpWo6xqIoH — New York Post (@nypost) June 24, 2026

Η αγωγή της υποστήριζε ότι η τιμωρία ήταν δυσανάλογη, καθώς η ανάρτησή της δεν περιείχε ύβρεις ή συκοφαντίες και δεν στόχευε το σχολείο.

Έπειτα από έναν χρόνο νομικής διαμάχης, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία και η υπόθεση έκλεισε με την καταβολή της αποζημίωσης, ενώ το σχολείο δήλωσε ότι οι διαφωνίες παραμένουν, χωρίς περαιτέρω σχόλια.

«Τους πείραξε το γεγονός ότι είμαι κοπέλα και είμαι ερωτευμένη με μια κοπέλα; Την αγαπώ και ήθελα να το δείξω γι’ αυτό έκανα την ανάρτηση. Αν όμως είχα αγόρι δεν θα είχαν θέμα», δήλωσε η Άρμστρονγκ.

Η Άρμστρονγκ δεν έλαβε μόνο οικονομική αποζημίωση, καθώς στο πλαίσιο της συμφωνίας το σχολείο δεν επιτρέπεται επίσης να κάνει αρνητικά ή επιβαρυντικά σχόλια για εκείνη προς πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο μέλλον, σύμφωνα με τη New York Post.