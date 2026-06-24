Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να εγκαταλείψει ένα πολυδισεκατομμυρίων ευρώ πρόγραμμα για την κατασκευή του μεγαλύτερου πολεμικού πλοίου που έχει παραγγείλει το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια εξέλιξη που εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα φιάσκα αμυντικών προμηθειών στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους και άλλοι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν την Τρίτη εκπροσώπους της βιομηχανίας και ανώτερους βουλευτές για την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν τα σχέδια κατασκευής έξι φρεγατών F126, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η εξέλιξη είχε άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, καθώς η μετοχή της Ράινμεταλ, η οποία ανέμενε να αναλάβει τον ρόλο του κύριου αναδόχου του προγράμματος F126 στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 12,8 δισ. ευρώ, υποχώρησε κατά 12% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης στη Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Βερολίνο σκοπεύει πλέον να προχωρήσει στην αγορά οκτώ μικρότερων φρεγατών τύπου Meko A-200. Η αλλαγή σχεδιασμού της γερμανικής κυβέρνησης αναφέρθηκε πρώτη φορά από το περιοδικό Der Spiegel.

Η απόφαση αποτελεί επίσης ένα επώδυνο πλήγμα για τη γερμανική κυβέρνηση σε μια περίοδο κατά την οποία το Βερολίνο επιδιώκει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια και σχεδιάζει να δαπανήσει 780 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας έως το τέλος του 2030. Παράλληλα, εκτιμάται ότι περίπου 2 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα F126 θα καταγραφούν ως ζημία.

Το πρόγραμμα των φρεγατών F126 και τα προβλήματα που αντιμετώπισε

Η φρεγάτα F126, μήκους 166 μέτρων και εκτοπίσματος 10.000 τόνων, είχε σχεδιαστεί ως πολυδύναμο πολεμικό πλοίο, ικανό να παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη θάλασσα και να εκτελεί ποικίλες αποστολές.

Μία από τις βασικές δυνατότητες που προβλεπόταν να διαθέτει ήταν ο ανθυποβρυχιακός πόλεμος, αποστολή που απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία το 2022, όταν οι χώρες του ΝΑΤΟ ενίσχυσαν τις προσπάθειές τους για αποτροπή της Ρωσίας στη Βαλτική Θάλασσα και τον Βόρειο Ατλαντικό.

Το ολλανδικό ναυπηγείο Ντάμεν Νάβαλ εξασφάλισε το 2020 σύμβαση με τη γερμανική κυβέρνηση για την κατασκευή τεσσάρων φρεγατών F126, ενώ αργότερα η συμφωνία επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει ακόμη δύο πλοία.

Ωστόσο, το πρόγραμμα βρέθηκε αντιμέτωπο με υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις, οι οποίες αποδόθηκαν εν μέρει σε προβλήματα λογισμικού αλλά και σε δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ της γερμανικής υπηρεσίας προμηθειών και της Ντάμεν.

Οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ της Ντάμεν και των γερμανικών αρχών οδήγησαν τις δύο πλευρές στη συμφωνία να ξεκινήσει διαδικασία απομάκρυνσης της ολλανδικής εταιρείας από τον ρόλο του κύριου αναδόχου, με στόχο τη μεταβίβαση της ευθύνης στη Ράινμεταλ.

Ο ρόλος της Ράινμεταλ και η στροφή προς τις Meko A-200

Η αμυντική βιομηχανία με έδρα το Ντίσελντορφ ολοκλήρωσε φέτος συμφωνία ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Naval Yards Lürssen, στο πλαίσιο της στρατηγικής της επέκτασης πέρα από τα τεθωρακισμένα οχήματα, το πυροβολικό και τα πυρομαχικά, στον τομέα της ναυπηγικής.

Η ανάληψη του προγράμματος F126 αποτελούσε βασικό στοιχείο των σχεδίων της Ράινμεταλ για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών της σε διαφορετικά οπλικά συστήματα που καλύπτουν τους τομείς ξηράς, θάλασσας, αέρα και διαστήματος.

Τον Μάρτιο, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για την αγορά τεσσάρων φρεγατών Meko A-200 από τη γερμανική ναυπηγική εταιρεία TKMS, με κόστος περίπου 1 δισ. ευρώ ανά πλοίο, διατηρώντας ταυτόχρονα την επιλογή κατασκευής των έξι φρεγατών F126.

Παράλληλα, η Ράινμεταλ πρότεινε τίμημα 12,8 δισ. ευρώ για να αναλάβει το πρόγραμμα F126. Η σύμβαση είχε οριστικοποιηθεί και επρόκειτο να υποβληθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Μπούντεσταγκ προς έγκριση πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών.

Ωστόσο, οι βουλευτές εμφανίζονταν ολοένα και πιο ανήσυχοι για το κόστος των φρεγατών F126 και για το χρονικό διάστημα που θα απαιτούνταν για την παράδοσή τους.

Τι θα γίνει με το πρώτο πλοίο που έχει ήδη κατασκευαστεί

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει το πρόγραμμα και το οποίο επικαλούνται οι Financial Times επέμεινε ότι η Ράινμεταλ και η Ντάμεν είχαν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο, διερωτήθηκε τι πρόκειται να συμβεί με το πρώτο κύτος της φρεγάτας F126, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται στο ναυπηγείο του Βόλγκαστ στη βορειοανατολική Γερμανία.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα σταλεί τώρα όλο για παλιοσίδερα;».

Η Ράινμεταλ αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, ενώ το γερμανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.