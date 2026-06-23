Ο Πύργος του Άιφελ θα κλείσει σήμερα το απόγευμα από τις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας), αντί τη νύχτα στις 00.45 τοπική ώρα (01.45 ώρα Ελλάδας) που κλείνει συνήθως, εξαιτίας του καύσωνα, προκειμένου να «εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες πρόσβασης» στο παριζιάνικο μνημείο, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η διαχειρίστρια εταιρεία.

«Είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε στις υψηλές θερμοκρασίες, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομάδων μας και των επισκεπτών μας», εξήγησε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον Πύργο του Άιφελ (Sete).

Είναι «πολύ πιθανό» το μνημείο να κλείσει εκ νέου νωρίτερα αύριο, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσής του.