Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις που πυροδοτεί η ξαφνική παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, προκαλώντας ισχυρούς τριγμούς στις σχέσεις ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η βρετανική κυβέρνηση βρίσκονται πλέον σε διαδικασία επαναξιολόγησης για το αν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η κοινή σύνοδος κορυφής.



Η κρίσιμη αυτή συνάντηση, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 22 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, βρίσκεται πλέον σε απόλυτη αβεβαιότητα. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγκάζει τις δύο πλευρές να ζυγίσουν όλα τα δεδομένα για το μέλλον της συνεργασίας τους.



«Έπειτα από την ανακοίνωση σήμερα το πρωί του πρωθυπουργού Στάρμερ, επαναξιολογούμε με τον πρόεδρο (του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) Αντόνιο Κόστα και το Ηνωμένο Βασίλειο την πιθανότητα διατήρησης της συνόδου, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα και θα ενεργήσουμε αναλόγως», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.



«Οι σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι και θα παραμείνουν ισχυρές», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του βρετανού πρωθυπουργού ότι «οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο υπό τον Κιρ Στάρμερ άλλαξαν σελίδα και εννοούμε να συνεχίσουμε στον δρόμο αυτόν».



Νωρίτερα, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ έναν ηγέτη ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας.



«Γίνατε ηγέτης σε δύο χρόνια εκεί που χρειάζεται πολλά χρόνια σε ορισμένους ηγέτες. Χάρη σε σας, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν. Ευχαριστώ αγαπητέ Κιρ», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.