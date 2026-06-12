Έπειτα από δύο νύχτες ταραχών στο Μπέλφαστ, οι χθεσινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν χωρίς να σημειωθούν ιδιαίτερα περιστατικά βίας. Παρ’ όλα αυτά οι Αρχές στην Βόρεια Ιρλανδία εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι μπορεί να ξαναδημιουργηθούν επεισόδια.

Στο πλαίσιο αυτό ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε περιοχές του Μπέλφαστ, του Ντέρι και του Κολερέιν, μια και υπήρχαν πληροφορίες για νέες συγκεντρώσεις και πιθανές ταραχές.

Τις τελευταίες ημέρες η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) προχώρησε σε εκτεταμένες επιχειρήσεις αποκατάστασης της τάξης, κάνοντας χρήση πλαστικών σφαιρών και ειδικών οχημάτων εκτόξευσης νερού για τη διάλυση ομάδων ταραχοποιών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τουλάχιστον 16 άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ τουλάχιστον 12 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Παράλληλα, καταγράφηκαν επιθέσεις σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οχήματα, με αρκετές περιπτώσεις εμπρησμών να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές.

Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει την επίθεση εναντίον του 44χρονου Στίβεν Όγκιλβι στο βόρειο Μπέλφαστ. Για την υπόθεση έχει απαγγελθεί κατηγορία απόπειρας δολοφονίας στον 30χρονο Σουδανό Χάντι Αλοντίντ, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λειτούργησε ως καταλύτης για μια σειρά αντιμεταναστευτικών διαμαρτυριών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ο υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία Χίλαρι Μπεν καταδίκασε τα επεισόδια, χαρακτηρίζοντάς τα «ρατσιστικό χουλιγκανισμό», ενώ η Πρώτη Υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο’Νιλ έκανε λόγο για «καθαρή εγκληματική βία» που δεν έχει θέση στην κοινωνία.

Παράλληλα, οργανώσεις μεταναστών και εκπρόσωποι μειονοτικών κοινοτήτων εξέφρασαν ανησυχία για το κλίμα φόβου που επικρατεί, με αρκετές οικογένειες να δηλώνουν ότι αποφεύγουν να κυκλοφορήσουν ή ακόμη και να παραμείνουν στα σπίτια τους χωρίς προστασία.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης εξακολουθούν να κυκλοφορούν καλέσματα για νέες συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η PSNI έχει ήδη ζητήσει ενισχύσεις από άλλες αστυνομικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη νέα έξαρση των ταραχών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για τις σοβαρότερες διαταραχές δημόσιας τάξης που έχουν καταγραφεί στη Βόρεια Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια, με τις τοπικές αρχές να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση της έντασης.