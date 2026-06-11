Ο ογκολόγος που ανέλαβε τη θεραπεία του διαβόητου αρχιμαφιόζου, Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, αποκάλυψε για πρώτη φορά το ηθικό δίλημμα που αντιμετώπισε προσπαθώντας να σώσει τη ζωή ενός ανθρώπου που είχε δηλώσει ότι είχε «γεμίσει μόνος του ένα νεκροταφείο». Ο Λουτσιάνο Μούτι, ο οποίος εργάστηκε επί δεκαετίες ως σύμβουλος στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Μάντσεστερ, περιέγραψε επίσης τις απειλές θανάτου που δέχθηκε εξαιτίας της εμπλοκής του στην υπόθεση του αποκαλούμενου «τελευταίου Νονού» της Κόζα Νόστρα.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Sun, ο 70χρονος γιατρός δήλωσε ότι η ιατρική δεοντολογία δεν επιτρέπει διακρίσεις, ακόμα και όταν ο ασθενής είναι ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες της σύγχρονης Ιταλίας. «Δεν μπορείς να αφαιρέσεις το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη από κανέναν, ούτε ακόμη και από τέτοια τέρατα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λουτσιάνο Μούτι είχε αφιερώσει δεκαετίες στην καταπολέμηση του καρκίνου και στη διάσωση ζωών ως σύμβουλος στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Μάντσεστερ. Όταν όμως επέστρεψε στην πατρίδα του, την Ιταλία, για να εργαστεί στο Νοσοκομείο Σαν Σαλβατόρε της Λ’ Άκουιλα, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα βρισκόταν αντιμέτωπος με έναν κόσμο γεμάτο απειλές θανάτου και σκοτεινές εξομολογήσεις από τον πυρήνα της Κόζα Νόστρα.

Η σικελική μαφία είναι γνωστή για τη βίαιη ιστορία της και τον αυστηρό κώδικα σιωπής, γνωστό ως Ομερτά, ενώ θεωρείται υπεύθυνη για χιλιάδες θανάτους. Το νοσοκομείο όπου εργαζόταν ο Μούτι συνδέεται με τη διαβόητη φυλακή της Λ’ Άκουιλα, όπου ο Ντενάρο εξέτιε πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης για τις δολοφονίες εισαγγελέων που πολεμούσαν τη μαφία, για βομβιστικές επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, αλλά και για την απαγωγή και δολοφονία ενός 12χρονου αγοριού, του οποίου το σώμα διαλύθηκε σε οξύ.

Μετά τον διορισμό του ως προσωπικού γιατρού του αρχιμαφιόζου, ο Λουτσιάνο Μούτι δέχτηκε πολυάριθμες απειλές θανάτου και τέθηκε υπό προστασία από τις ιταλικές αρχές ασφαλείας. Μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά, εξήγησε: «Αποτελεί τιμή για μένα που είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω τη χώρα μου με αυτόν τον τρόπο. Δέχτηκα τόσο πολλές απειλές θανάτου μόνο και μόνο επειδή βοηθούσα τον Μεσίνα Ντενάρο. Ήταν πραγματικά τρομακτικό για την οικογένειά μου και για μένα. Τώρα τα πράγματα θα πρέπει να είναι καλύτερα, αλλά δεν θα νιώσουμε ποτέ ξανά απόλυτα ασφαλείς. Οι απειλές προέρχονταν και από τις δύο πλευρές. Άνθρωποι με απειλούσαν επειδή προσπαθούσα να τον σώσω και άλλοι επειδή δεν κατάφερα να θεραπεύσω τον καρκίνο του. Τελικά οι αστυνομικές δυνάμεις επέμειναν να ενταχθώ σε ειδικό πρόγραμμα προστασίας».

Ο αδίστακτος γκάνγκστερ Ντενάρο, γνωστός και με το προσωνύμιο «Ντιαμπολίκ», συνελήφθη στη Σικελία τον Ιανουάριο του 2023 έπειτα από τρεις δεκαετίες φυγοδικίας. Την περίοδο της σύλληψής του υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες για καρκίνο του παχέος εντέρου σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί και μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Μούτι ανέλαβε τη θεραπεία του όταν μεταφέρθηκε στη φυλακή, όμως ο Ντενάρο πέθανε περίπου οκτώ μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2023, σε ηλικία 61 ετών. Ο επικεφαλής της μαφίας, που βρισκόταν στο τιμόνι της πραγματικής σικελικής εγκληματικής οργάνωσης που απεικονίζεται στις ταινίες «Ο Νονός», είχε μακρύ ποινικό μητρώο και είχε καταδικαστεί συνολικά σε έξι φορές ισόβια πριν από τον θάνατό του.

Ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Ντενάρο, ο Λουτσιάνο Μούτι υπογράμμισε τον ρόλο του γιατρού απέναντι σε κάθε ασθενή. «Ως γιατρός έχω την ευθύνη να φροντίζω τους ασθενείς μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εφόσον κάθε άνθρωπος δικαιούται ιατρική περίθαλψη, δεν έχει σημασία ποιος είναι. Το επάγγελμά μου δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τη διάθεση να δείχνεις ενσυναίσθηση προς τους ανθρώπους που φροντίζεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν μπορούν να μένουν έξω από την πόρτα του νοσοκομείου. Βεβαίως, τα συναισθήματα πρέπει να βρίσκονται υπό έλεγχο, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να είναι καλός γιατρός χωρίς ενσυναίσθηση».

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι στην αρχή δυσκολευόταν να διαχωρίσει τον άνθρωπο που είχε απέναντί του από την εικόνα που είχε σχηματίσει μέσα από τα δημοσιεύματα. Όπως είπε: «Στην αρχή ήταν κάπως δύσκολο να διαχωρίσω αυτά που διάβαζα στις ειδήσεις από το πρόσωπο που στεκόταν μπροστά μου. Όσο όμως περνούσε ο χρόνος, αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο για την ασθένεια και τις πιθανές θεραπείες και οι αντιθέσεις ανάμεσα στο άτομο και στα εγκλήματα που είχε διαπράξει πέρασαν στο παρασκήνιο».

Ο Λουτσιάνο Μούτι, ο οποίος έχει επίσης εργαστεί ως καθηγητής στη Φιλαδέλφεια και στο Πανεπιστήμιο του Μπάκιγχαμ, αναφέρθηκε και στην προσωπικότητα του Ντενάρο. «Η ειρωνεία ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά του. Είχε σίγουρα πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ. Νομίζω ότι κάθε γιατρός βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπος με ένα κρίσιμο ερώτημα: ο ασθενής ή η ασθένεια; Σε τι θέλεις να δώσεις μεγαλύτερη σημασία; Δεν επιλέγουν όλοι τον άνθρωπο».

Ο γιατρός, που έχει σύντροφο τη 52χρονη Ραφαέλα και μία κόρη από τον προηγούμενο γάμο του, ζει σήμερα στη Ρώμη, αλλά επισκέπτεται συχνά το Ηνωμένο Βασίλειο για επαγγελματικές υποχρεώσεις και συνέδρια.

Τον περασμένο μήνα, η ιταλική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από επιχειρήσεις κατά τις οποίες ανακτήθηκαν «τεράστια ποσά κεφαλαίων» που συνδέονταν με τον εκλιπόντα επικεφαλής της Κόζα Νόστρα. Αστυνομικοί με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών καταγράφηκαν να πραγματοποιούν εφόδους σε πολυτελείς ιδιοκτησίες με φοίνικες, έχοντας τη συνδρομή drones, ελικοπτέρων και θερμικών σαρωτών για τον εντοπισμό κρυφών χώρων όπου είχαν αποκρυφτεί παράνομα αποκτημένα περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα εντοπίστηκαν εταιρείες συμμετοχών, χαρτοφυλάκια τίτλων και οκτώ ξένες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούνταν για επενδύσεις σε ακίνητα και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Η εγκληματική οργάνωση Κόζα Νόστρα ιδρύθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα και σταδιακά απέκτησε ισχύ διεισδύοντας στην πολιτική και τα οικονομικά κέντρα, επεκτείνοντας αργότερα τη δράση της σε εγκλήματα όπως η διακίνηση ναρκωτικών και το ξέπλυμα χρήματος.

Οι αρχηγοί της αιματοβαμμένης οργάνωσης απέκτησαν παγκόσμια φήμη για τη σκληρότητά τους και ανάμεσά τους ξεχώριζε ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο. Γνωστός ως «ο τελευταίος Νονός», θεωρείται υπεύθυνος για πολυάριθμες δολοφονίες, μεταξύ των οποίων και οι δολοφονίες των εισαγγελέων κατά της μαφίας Τζοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο το 1992.

Θύμα του υπήρξε επίσης ο 12χρονος Τζουζέπε Ντι Ματέο, ο οποίος απήχθη σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ο πατέρας του από το να καταθέσει εναντίον του Ντενάρο. Όταν το σχέδιο εκβιασμού απέτυχε, το παιδί στραγγαλίστηκε και τα λείψανά του διαλύθηκαν σε οξύ.

Ο Ντενάρο παρέμεινε φυγόδικος επί 30 χρόνια, συνεχίζοντας να δίνει εντολές στα μέλη της μαφίας από μυστικές τοποθεσίες, ενώ απολάμβανε πολυτελή ζωή με ακριβά αυτοκίνητα, ρολόγια Rolex και κοστούμια Armani.

Το 2002 δικάστηκε και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τις δολοφονίες των Φαλκόνε και Μπορσελίνο. Τελικά συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2023 και πέθανε οκτώ μήνες αργότερα.