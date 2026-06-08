Σε μια επίδειξη ισχύος που ανατρέπει τις γεωπολιτικές ισορροπίες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πραγματοποίησε μια σπάνια και άκρως συμβολική επίσκεψη στην Πιονγιάνγκ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Σι διεμήνυσε ότι η δέσμευση του Πεκίνου για την προστασία των κοινών τους συμφερόντων παραμένει ακλόνητη, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στη διεθνή σκηνή. Η επίσκεψη αυτή, η πρώτη του Κινέζου ηγέτη στη χώρα μετά από επτά χρόνια, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Ουάσιγκτον ότι οι δύο γείτονες θωρακίζουν τη στρατηγική τους συμμαχία.



Η υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ έγινε με τιμές αρχηγού κράτους και κόκκινο χαλί, παρουσία του Κιμ και της συζύγου του, ενώ στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας ρίφθηκαν 21 κανονιοβολισμοί. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην εμβάθυνση των σχέσεων σε κρίσιμους τομείς, από τη διπλωματία και την άμυνα μέχρι το εμπόριο και την τεχνολογία, θέτοντας τη συνεργασία τους σε μια νέα ιστορική αφετηρία.

Το μπλοκ της Ανατολής και το πυρηνικό οπλοστάσιο που τρομάζει

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης δεν είναι τυχαία. Η Βόρεια Κορέα εμφανίζεται ενισχυμένη οικονομικά και στρατιωτικά λόγω των στενών δεσμών της με τη Ρωσία. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο εξακολουθεί να βλέπει την Πιονγιάνγκ ως ένα ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα. Μαζί με τη Μόσχα και την Τεχεράνη, οι δύο χώρες μοιράζονται το ίδιο έντονο ενδιαφέρον: να αμβλύνουν την παγκόσμια ισχύ των ΗΠΑ και να προκαλέσουν τριγμούς στις δυτικές συμμαχίες.



«Πρέπει να αντισταθούμε στην ηγεμονία, τον αυταρχισμό και κάθε προσπάθεια αναβίωσης του μιλιταρισμού που απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα», τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ.



Την ίδια στιγμή, η Πιονγιάνγκ φροντίζει να επιδεικνύει τη στρατιωτική της ισχύ. Στις παραμονές της άφιξης του Σι, η Βόρεια Κορέα αποκάλυψε σχέδια για ένα νέο ναυτικό αντιτορπιλικό 10.000 τόνων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα το καθεστώς της ως πυρηνική δύναμη. Σύμφωνα με εκθέσεις διεθνών ινστιτούτων, η χώρα έχει αυξήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο σε περίπου 60 κεφαλές, ενώ εντείνει την παραγωγή σχάσιμου υλικού.



Η διαρκής ενίσχυση των σχέσεων του Κιμ με τη Ρωσία και την Κίνα τού επιτρέπει πλέον να αγνοεί επιδεικτικά τις πιέσεις από την Ουάσιγκτον και τη Σεούλ, αλλάζοντας ριζικά το παιχνίδι στην Ασία, σύμφωνα με το Reuters.

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