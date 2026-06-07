Το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας είναι «απολύτως μη διαπραγματεύσιμο», δήλωσε η Κιμ Γιο Γιονγκ, η αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως μετέδωσαν σήμερα τα επίσημα μέσα ενημέρωσης της χώρας της, παραμονή της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

«Το καθεστώς μας ως πυρηνική δύναμη είναι απολύτως μη διαπραγματεύσιμο. Δεν θα ανεχθούμε καμία απειλή», έγραψε η Κιμ Γιο Γιονγκ σε άρθρο γνώμης με χθεσινή ημερομηνία το οποίο δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη έκδοση της επίσημης εφημερίδας Rodong Sinmun.

Η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι επισήμως η διευθύντρια του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Κορέας. Θεωρείται όμως το δεξί χέρι και έμπιστη σύμβουλος του αδελφού της, καθώς και βασικός παράγοντας στην επικοινωνία και την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Η Βόρεια Κορέα κατοχύρωσε στο Σύνταγμά της το 2023 τον μη αναστρέψιμο χαρακτήρα του καθεστώτος της ως πυρηνικής δύναμης, μια αρχή την οποία είχε διακηρύξει έναν χρόνο νωρίτερα ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Στη χώρα έχουν επιβληθεί αυστηρές διεθνείς κυρώσεις για το πρόγραμμά της παραγωγής πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Η Νότια Κορέα, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θέτουν την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας ως όρο για την άρση των κυρώσεων αυτών.

Αλλά η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί ότι το πυρηνικό της οπλοστάσιο, που εκτιμάται σε μερικές δεκάδες κεφαλές, της παρέχει ασφάλεια έναντι οποιασδήποτε εισβολής ή ανατροπής του καθεστώτος της. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και της Βενεζουέλας.

«Αναχρονιστικά όνειρα»

Το άρθρο της Κιμ Γιο Γιονγκ αποτελεί αντίδραση σε κείμενο που εξέδωσε στις 17 Μαΐου ο Λευκός Οίκος στο οποίο αναφερόταν ότι κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ «επανέλαβαν τον κοινό τους στόχο της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας».

«Κάποιοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη ξυπνήσει από τα μη ρεαλιστικά και αναχρονιστικά όνειρά τους», έγραψε η Κιμ στο άρθρο της. «Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια παλιά τακτική των ΗΠΑ με στόχο τη διάδοση παραπληροφόρησης».

«Οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να αρνηθούν ή να αμφισβητήσουν το καθεστώς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως πυρηνικής δύναμης δεν έχει νομική αξία και κανείς δεν θα δεσμευτεί από τις μονομερείς δηλώσεις της Ουάσιγκτον», συνέχισε.

«Η πολιτική της συνεχούς ενίσχυσης της αμυντικής πυρηνικής αποτροπής της χώρας, όπως ορίζεται από τον ηγέτη του έθνους, είναι μια μη αναστρέψιμη πορεία που πρέπει να εφαρμοστεί οπωσδήποτε», πρόσθεσε.

Το άρθρο της Κιμ Γιο Γιονγκ δημοσιεύθηκε μία ημέρα πριν την άφιξη στη Βόρεια Κορέα του Σι Τζινπίνγκ, η χώρα του οποίου είναι σύμμαχος και βασικός οικονομικός υποστηρικτής της Πιονγκγιάνγκ.

Στο παρελθόν η Κίνα, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο μιας περιφερειακής σύγκρουσης στη γειτονιά της, υποστήριζε την αρχή της αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου και από το 2006 ως το 2017 είχε ψηφίσει υπέρ πολλών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που επέβαλαν κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα.

Ωστόσο, η θέση της σχετικά με το βορειοκορεατικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει μαλακώσει έκτοτε, με πρώτη προτεραιότητα του Πεκίνου να είναι, σύμφωνα με τους αναλυτές, η σταθερότητα του καθεστώτος στη Βόρεια Κορέα, ενός κράτους-ανάχωμα έναντι των αμερικανικών δυνάμεων στη Νότια Κορέα.