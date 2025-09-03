Είναι μια εικόνα που, αν είχε δημοσιευτεί πριν από λίγα χρόνια, θα είχε απορριφθεί ως ένα κακόβουλο φωτομοντάζ, όπως σχολιάζει ο βρετανικός Guardian: οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, συνοδευόμενοι από τον επικεφαλής ενός περιθωριοποιημένου καθεστώτος, η αποστολή του οποίου να εξοπλίσει τη χώρα του με πυρηνικά όπλα είχε προκαλέσει στο παρελθόν αντιδράσεις στα Ηνωμένα Έθνη από τους δύο παραπάνω ηγέτες.

Ωστόσο, οι δραματικές αλλαγές στο γεωπολιτικό τοπίο –η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και, κυρίως, η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ– συντέλεσαν στο να φέρουν κοντά τον Σι Τζινπίνγκ, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, σε αυτό που πολλοί παρατηρητές αποκαλούν μια δραματική αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων.

Την Τετάρτη το πρωί, οι τρεις άνδρες ηγήθηκαν μιας ομάδας περισσότερων από 20 παγκόσμιων ηγετών, καθώς προχωρούσαν στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο, για να παρακολουθήσουν την παρέλαση της «ημέρας της νίκης» που σηματοδοτεί το τέλος, πριν από οκτώ δεκαετίες, ενός Παγκόσμιου Πολέμου που σύντομα θα οδηγούσε στον πρώτο Ψυχρό Πόλεμο.

Οι εσωτερικές προκλήσεις

«Όταν όμως τελειώσουν οι εορτασμοί της Τετάρτης, τα καθεστώτα στο Πεκίνο, τη Μόσχα και την Πιονγιάνγκ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικές εσωτερικές προκλήσεις που ενδέχεται να μετατοπίσουν την προσοχή τους από την παγκόσμια πολιτική εξουσίας», αναφέρει στην ανάλυσή του ο Guardian που φέρει την υπογραφή του Justin McCurry.

Η οικονομία της Κίνας –η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ– βρίσκεται σε στασιμότητα, εν μέσω αποπληθωριστικών πιέσεων, αργής ανάπτυξης και κατάρρευσης του τομέα των ακινήτων. Η Ρωσία αρνείται να λάβει μέτρα για να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία, ο οποίος μαίνεται –με αυξανόμενες απώλειες και από τις δύο πλευρές– για περισσότερα από τρία χρόνια.

Κι ενώ η οικονομία της Βόρειας Κορέας σημείωσε το 2024 τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων οκτώ ετών, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας, η άνοδος αυτή δεν οφειλόταν σε αλλαγή της προσέγγισης του Κιμ, αλλά σε μια αλυσιδωτή αντίδραση της απόφασής του να πουλήσει τεράστιες ποσότητες πυραύλων και πυρομαχικών στη Ρωσία. Ενώ ο Κιμ αξιολογεί τις προοπτικές για μεγαλύτερη συνεργασία με τον νέο φιλελεύθερο πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιουνγκ, οι οικονομικές προοπτικές της χώρας του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία ενός απρόβλεπτου πολέμου που λαμβάνει χώρα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Ενώ ο Σι και ο Πούτιν έχουν μιλήσει για μια «απεριόριστη» συνεργασία, οι αναλυτές λένε ότι το Πεκίνο είναι ενοχλημένο από τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και την άμεση υποστήριξη της Βόρειας Κορέας σε αυτόν. Ο Σι προσπαθεί να ισορροπήσει τη συμμαχία του με τις δύο χώρες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα περαιτέρω κυρώσεις από τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους της Ουκρανίας.

Αιχμηρός Τραμπ

Υπάρχει, φυσικά, η πιθανότητα τα γεγονότα της Τετάρτης να συγκεντρώσουν την προσοχή του Τραμπ και άλλων δυτικών ηγετών. Αν και δεν ήταν στη λίστα των προσκεκλημένων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι παρακολουθούσε τα γεγονότα στην κινεζική πρωτεύουσα.

Σε μια αιχμηρή ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ υπενθύμισε στον Σι τον ρόλο των ΗΠΑ στην ήττα της Ιαπωνίας πριν από 80 χρόνια, προσθέτοντας: «Εύχομαι στον πρόεδρο Σι και στον υπέροχο λαό της Κίνας μια υπέροχη και αξέχαστη ημέρα εορτασμού. Παρακαλώ, μεταφέρετε τις θερμότερες ευχές μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Ο συμβολισμός της πρώτης συνάντησης μεταξύ του Σι, του Πούτιν και του Κιμ ήταν τόσο ισχυρός, που απειλούσε να επισκιάσει την τεράστια στρατιωτική παρέλαση που διέσχιζε τους δρόμους της κινεζικής πρωτεύουσας.

Οι εικόνες που έρχονται από το Πεκίνο αποδεικνύουν ότι ο «άξονας της αναταραχής», με τον Σι να αποτελεί τον πυρήνα του, έχει ξεπεράσει το στάδιο της υπόθεσης και έχει εισέλθει στον χαοτικό κόσμο της ρεαλπολιτίκ.

Πώς ακριβώς μια εντυπωσιακή φωτογραφία θα μεταφραστεί σε δράση, μένει να δούμε, αλλά οι ηγέτες στις πρωτεύουσες από την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο έως το Τόκιο και τη Σεούλ σίγουρα παρακολουθούν με ένα μείγμα περιέργειας και ανησυχίας.