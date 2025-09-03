Η Κίνα παρουσίασε τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση της ιστορίας της, σε μια επίδειξη δύναμης που αποσκοπεί να υπογραμμίσει τον ρόλο της ως ανερχόμενης παγκόσμιας υπερδύναμης. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, θέλοντας να εμφανίσει το Πεκίνο ως εγγυητή μιας νέας διεθνούς ισορροπίας πέρα από την αμερικανική κυριαρχία, δήλωσε πως η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι: «ειρήνη ή πόλεμος, διάλογος ή αντιπαράθεση, συνεργασία win-win ή μηδενικού αθροίσματος».

Ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη», κατά τη διάρκεια ομιλίας του κατά την έναρξη της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο κατά την επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε.

«Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο κινέζος πρόεδρος.

Xi Jinping, Vladimir Putin and Kim Jong Un appear at China's military parade https://t.co/AzdKTGxM8q pic.twitter.com/NTDK0oF7na — Bloomberg TV (@BloombergTV) September 3, 2025

Στην τελετή της Τιενανμέν, με αφορμή τα 80 χρόνια από την ήττα της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Σι περπάτησε στο κόκκινο χαλί συνοδευόμενος από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Η παρουσία τους δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο ερμηνεύτηκε ως σαφές μήνυμα προς τη Δύση. Ο Σι, φορώντας κοστούμι τύπου Μάο, καλωσόρισε περίπου 24 ηγέτες κρατών, ανάμεσά τους και τον πρόεδρο της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, του οποίου η συμμετοχή προκάλεσε έκπληξη. Στους προσκεκλημένους είπε στα αγγλικά: «Nice to meet you» και «Welcome to China».

Η παρέλαση, αφιερωμένη στην “Ημέρα της Νίκης”, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο εντάσεων στις σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ, καθώς η πολιτική “America First” του Ντόναλντ Τραμπ και οι εμπορικές διαμάχες έχουν απομακρύνει Ουάσινγκτον και συμμάχους. Ερωτηθείς εάν η εκδήλωση αποτελεί πρόκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας την «πολύ καλή σχέση» του με τον Σι και σχολιάζοντας: «Η Κίνα μας χρειάζεται πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς εκείνη».

Watch: Armored vehicles and missile systems assemble in formation, preparing for display at today's military parade in Beijing.



📽️: 中国军号 pic.twitter.com/hOyW4UnZVJ — Taiwan Security Monitor (@TaiwanMonitor) September 2, 2025

Περισσότεροι από 50.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν το 70λεπτο πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε στρατιωτικά αγήματα, αεροπορικά σόου και παρουσίαση σύγχρονων όπλων — μεταξύ αυτών υπερηχητικοί πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άρματα μάχης. Η εκδήλωση ήταν αποτέλεσμα εβδομάδων προετοιμασίας, με αποκλεισμούς δρόμων και σχολείων και νυχτερινές πρόβες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο Σι επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία από την Πύλη της Ουράνιας Γαλήνης, κάτω από το εμβληματικό πορτρέτο του Μάο.

Ο ίδιος συνδέει συχνά τη νίκη κατά της Ιαπωνίας με την «μεγάλη αναγέννηση του κινεζικού έθνους», θεωρώντας τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καθοριστικό σημείο στη μετάβαση από ταπεινωμένο λαό σε παγκόσμια οικονομική δύναμη. Στην ομιλία του, αναμενόταν να τονίσει τη συμβολή Κίνας και Σοβιετικής Ρωσίας στη νίκη κατά του φασισμού και στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Σι είχε σκιαγραφήσει το όραμά του για μια νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική, στηριγμένη στην «αντίσταση στον ηγεμονισμό και την πολιτική ισχύος», με αιχμές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την πολιτική των δασμών. Ο Πούτιν αξιοποίησε την ευκαιρία για να προωθήσει ενεργειακές συμφωνίες με την Κίνα, ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν επεδίωξε διεθνή στήριξη για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Για τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή σε πολυμερές γεγονός αυτού του μεγέθους, ενώ για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο εξωτερικό και η κόρη του Τζου Αε, που θεωρείται πιθανή διάδοχός του.

Η διοργάνωση στηρίχθηκε από δεκάδες χιλιάδες μέλη και εθελοντές του Κομμουνιστικού Κόμματος, με αποστολή να διασφαλίσουν την τάξη και να αποτρέψουν κάθε πιθανή διαμαρτυρία. «Ο πρόεδρος Σι θα αξιοποιήσει την παρέλαση για να δείξει ότι έχει τη στρατιωτική υποστήριξη ξεκάθαρα με το μέρος του», σημείωσε ο αναλυτής Γουέν-Τι Σουνγκ του Atlantic Council.