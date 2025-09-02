Η Κίνα προετοιμάζεται για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από την ήττα της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πέρα από μήνυμα ισχύος προς τη Δύση, θα δείξει στον Ντόναλντ Τραμπ πώς «παρελαύνουν σωστά οι στρατιώτες».

Σύμφωνα με τον Guardian, η Κίνα προγραμματίζει μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, μέσα από την οποία θα επιδιώξει να επιδείξει τη στρατιωτική και πολιτική της ισχύ. Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Τιενανμέν και αναμένεται να την παρακολουθήσουν 26 ηγέτες κρατών, επιβεβαιώνοντας τη διπλωματική δυναμική της Κίνας. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της παρέλασης, θα παρουσιαστούν, για πρώτη φορά, νέα όπλα.

Η Γιου Τζιέ, ανώτερη ερευνήτρια στο Chatham House, αναφέρει ότι ο Σι επιδιώκει να επηρεάσει τη διεθνή τάξη, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή χωρών εκτός της Δύσης και επιδιώκοντας έναν νέο κόσμο, όπου η Κίνα και η Ρωσία θα καθοδηγούν τα παγκόσμια γεγονότα.

Επίσης, η κινεζική παρέλαση έρχεται ακριβώς δύο μήνες μετά τη μάλλον αδιάφορη στρατιωτική παρέλαση στις ΗΠΑ για τα 79α γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας άμεση σύγκριση της στρατιωτικής ισχύος των δύο υπερδυνάμεων.

Ο Σίμον Βέζεμαν, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Στοκχόλμης για την Έρευνα Ειρήνης, σημειώνει ότι η Κίνα δεν φοβάται να συγκρίνει τη δική της στρατιωτική παρουσία με αυτή των ΗΠΑ, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην παγκόσμια κοινότητα.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, η ιστορική αφήγηση της Κίνας για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελεί σημαντικό εργαλείο προώθησης της πολιτικής της. Ο Σι Τζινπίνγκ έχει επικεντρωθεί στην υπογράμμιση του ρόλου της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης στην αντίσταση κατά του ιαπωνικού μιλιταρισμού και του ναζισμού, παραβλέποντας τη συνεισφορά των ΗΠΑ και της Ευρώπης Πράττοντας ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο που η Δύση αντιμετωπίζει τη συμβολή των υπόλοιπων δυνάμεων.