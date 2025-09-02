Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν σήμερα, Τρίτη 2/9 διμερή συνάντηση στο Πεκίνο, μεταδίδει το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε με ικανοποίηση, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ότι η σχέση των δυο δυνάμεων βελτιώθηκε περαιτέρω, φθάνοντας το τρέχον διάστημα σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου».

Από την πλευρά του, ο κινέζος πρόεδρος εξήρε τη σχέση «πλήρους στρατηγικής συνεργασίας» του Πεκίνου και της Μόσχας, επαναλαμβάνοντας πως σκοπός του είναι να συνεχιστεί η συνεργασία «για την οικοδόμηση παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης πιο δίκαιου και πιο λογικού», σύμφωνα με τοποθέτησή του που μεταδόθηκε κατά την έναρξη συνομιλιών τους στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από την Κυριακή.

Συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην πόλη Τιαντζίν (βόρεια) και αναμένεται να παραστεί αύριο Τετάρτη σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα, κατά την επέτειο των 80 χρόνων από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η παρουσία του Ρώσου προέδρου στην παρέλαση της Τετάρτης αποτελεί για τον ίδιο τρόπο «να αποτίσω φόρο τιμής στα επιτεύγματα των λαών μας, του ρωσικού λαού και του κινεζικού, και αποτελεί επιβεβαίωση του κρίσιμου ρόλου των χωρών μας στη νίκη στον ευρωπαϊκό και ασιατικό άξονα», όπως εξήγησε.

«Ήμασταν πάντα μαζί τότε και παραμένουμε μαζί και τώρα», υπογράμμισε ο Πούτιν.

«Οι σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας έχουν αντέξει στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών και είναι σχέσεις καλής γειτονίας, ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με στόχο τα κοινά θετικά αποτελέσματα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων», επεσήμανε ο Σι.

Σύμμαχοι της Ουκρανίας εκτιμούν ότι η Κίνα στηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο, με το Πεκίνο να απαντά ότι παραμένει ουδέτερο και να κατηγορεί τη Δύση ότι παρατείνει τη σύγκρουση προσφέροντας όπλα στο Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ