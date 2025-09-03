Όπλα λέιζερ, πυρηνικούς βαλλιστικούς πυραύλους και γιγαντιαία υποβρύχια drone παρουσίασε η Κίνα σε μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση, 80 χρόνια μετά τη νίκη της χώρας επί της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Σι Τζινπίνγκ συνοδευόταν από 26 αρχηγούς κρατών, μεταξύ των οποίων ήταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας και ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας. Ήταν η πρώτη φορά που οι τρεις ηγέτες συναντήθηκαν δημόσια.

Ποιο ήταν το μήνυμα που ήθελαν να στείλουν στον υπόλοιπο κόσμο;

Στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, όλη η διπλωματία έχει σχεδιαστεί για να στείλει ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ώστε θέλετε να κάνετε την Αμερική ξανά μεγάλη; Είναι «Πρώτα η Αμερική», έτσι; Λοιπόν, τότε, θα προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση στην τάξη εκείνη, που έχει ως ηγέτη τις ΗΠΑ, γράφει για το βρετανικό BBC ο Steve Rosenberg, συντάκτης για θέματα Ρωσίας.

Γι’ αυτό είδαμε τους ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας να χαμογελούν μαζί στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συνεχίζει. Και γι’ αυτό ο Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκαν μαζί στη στρατιωτική παρέλαση.

Εν ολίγοις: Στο γεωπολιτικό σύμπαν, διαφορετικές δυνάμεις ευθυγραμμίζονται ως αντίβαρο στην αμερικανική κυριαρχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι χώρες και οι ηγέτες είναι 100% στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είναι. Οι διαφορές παραμένουν.

Αλλά η κατεύθυνση της πορείας είναι σαφής. Και αυτή ακριβώς δήλωνε ο τίτλος στην εφημερίδα Komsomolskaya Pravda, αυτή την εβδομάδα, αναφερόμενος στη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία: «Θα χτίσουμε έναν νέο κόσμο».

«Ο Τραμπ φεύγει, ο Σι έρχεται – και τι σημαίνει αυτό για τη Δύση»

Παράλληλα, ο James Landale, διπλωματικός ανταποκριτής για το BBC, γράφει πως η επίδειξη γεωπολιτικής και πλέον στρατιωτικής δύναμης της Κίνας αυτή την εβδομάδα δεν θα εκπλήξει τους δυτικούς ηγέτες.

Ο πρόεδρος Σι επιδιώκει εδώ και καιρό να βάλει τον εαυτό του στο επίκεντρο μιας νέας παγκόσμιας τάξης, η οποία θα αντικαταστήσει τα καταρρέοντα παγκόσμια συστήματα που δημιουργήθηκαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, δύο πράγματα θα προκαλέσουν ρίγη στους δυτικούς διπλωμάτες.

Το ένα είναι η ταχύτητα με την οποία η Κίνα γεμίζει το κενό που άφησε η αποχώρηση των ΗΠΑ από τις διεθνείς νόρμες και θεσμούς. Μια παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία της Κίνας, όπου η εδαφική ακεραιότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν λιγότερη αξία από την ωμή δύναμη και την οικονομική ανάπτυξη, μπορεί να αποδειχτεί δυσάρεστη για πολλές δυτικές χώρες, σχολιάζει ο Landale.

Και το δεύτερο, ο τρόπος με τον οποίο οι σκληροί δασμοί των ΗΠΑ ώθησαν την Ινδία, τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, τόσο γρήγορα στη θερμή αγκαλιά της Κίνας θα είναι επίσης ανησυχητικός.

Μια μικρή παρηγοριά για τη Δύση είναι ότι ο λεγόμενος «άξονας αναταραχής» που εμφανίζεται στο Πεκίνο δεν είναι ενωμένος – και η Ινδία, ειδικότερα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαμάχη με την Κίνα για εδαφικές και άλλες διαφορές.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο οικονομικός εθνικισμός και η ανατρεπτική διπλωματία της Αμερικής του Ντόναλντ Τραμπ δίνουν στην Κίνα μια τεράστια διπλωματική ευκαιρία, την οποία ο Σι εκμεταλλεύεται με ανοιχτές αγκάλες με τη σύνοδο κορυφής και την παρέλαση.

Reuters: Τα νέα κινεζικά όπλα στέλνουν μήνυμα αποτροπής σε ένα ευρύ κοινό

Από έναν αναβαθμισμένο πύραυλο με πυρηνική γόμωση και σχεδόν παγκόσμια εμβέλεια μέχρι τα λέιζερ αντιαεροπορικής άμυνας, τα υπερηχητικά όπλα και τα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα που θα μπορούσαν να κατακλύσουν τις γύρω θάλασσες, η Κίνα έστειλε σήμερα ένα ευρύ μήνυμα αποτροπής με τη μεγαλύτερη παρέλαση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, όπως σημειώνει το Reuters.

Στρατιωτικοί αναλυτές και διπλωμάτες λένε πως ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, απηύθυνε με την παρέλαση ένα μήνυμα με πολλαπλούς παραλήπτες – τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τους γείτονες της Κίνας, συν τις περιφερειακές δυνάμεις της Ινδίας και της Ρωσίας, καθώς και χώρες που θα μπορούσαν να αγοράσουν κινεζική τεχνολογία.

«Η Κίνα έστειλε ένα μήνυμα τεχνολογικής προόδου και στρατιωτικής ισχύος σε όλα τα μέτωπα – είναι πράγματι πολλά αυτά που θα πρέπει να σκεφτούν οι αντίπαλοι αμυντικοί σχεδιαστές», λέει ο αναλυτής ζητημάτων ασφαλείας, Αλεξάντερ Νιλ, που έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη.

Ο Τζέιμς Τσαρ, σινολόγος ερευνητής αμυντικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό ίδρυμα S. Rajaratnam School of International Studies, λέει πως το βεληνεκές των νέων όπλων που επιδείχθηκαν υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων να μπορούν να ελέγξουν τις γύρω θάλασσες σε οποιαδήποτε σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

«Ο συνδυασμός των θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων που διαθέτουν και επίσης των πυραύλων θα δημιουργήσει μια περιοχή στην οποία το πολεμικό ναυτικό άλλων χωρών δεν θα μπορούσε καν να σκεφτεί σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη», δήλωσε ο Τσαρ.

Συγκεκριμένα τα νέα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα σε σχήμα τορπίλης και μια σειρά υπερηχητικών όπλων που μπορούν να εκτοξευθούν από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους – ιδιαίτερα αν συνδυαστούν με τον αυξανόμενο αριθμό των μέσου βεληνεκούς κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων DF-26 που μπορούν να πλήξουν πλοία και βάσεις, όπως το Γκουάμ.

«Πέραν της επίδειξης ακρίβειας και πειθαρχίας κατά την παρέλαση, παραμένουν ερωτηματικά σχετικά με τις πλήρεις δυνατότητες των νέων όπλων», λέει ο Τσαρ.

Αναλυτές έχουν επισημάνει πως η Κίνα θα πρέπει να εξασφαλίσει αποτελεσματικό έλεγχο στη Νότια και την Ανατολική Σινική Θάλασσα, για να διασφαλίσει την επιτυχία σε οποιαδήποτε σύγκρουση για την Ταϊβάν – κάτι που δεν είναι εύκολο, δεδομένης της παραδοσιακής ναυτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ σε όλη την Ανατολική Ασία.