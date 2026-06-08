Η Villa Certosa, η θρυλική και υπερπολυτελής έπαυλη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στο Πόρτο Ροτόντο της Σαρδηνίας, δεν αποτελεί πλέον ένα απροσπέλαστο οχυρό για τα μάτια των κοινών θνητών. Για πρώτη φορά, ένα κορυφαίο μεσιτικό γραφείο του Μπέβερλι Χιλς, το Carolwood Partners, δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ με περισσότερες από 100 ανέκδοτες εικόνες, προσφέροντας ένα μοναδικό ψηφιακό ταξίδι στην πιο ακριβή ιδιωτική έπαυλη που έχει βγει ποτέ προς πώληση στην ιταλική αγορά ακινήτων.

Μεγαλύτερη από το Βατικανό και με έξοδα συντήρησης που ζαλίζουν

Η Villa Certosa ήταν πάντα συνώνυμη της υπερβολής. Εκτείνεται σε μια έκταση μεγαλύτερη από το Βατικανό, η οποία περιλαμβάνει ένα απέραντο πάρκο 580 στρεμμάτων, ισοδύναμο με 83 γήπεδα ποδοσφαίρου. Μέσα σε αυτόν τον μεσογειακό παράδεισο βρίσκονται διάσπαρτες επτά αυτόνομες βίλες για φιλοξενούμενους, επτά εξωτερικές πισίνες, ένα υπερσύγχρονο σπα, γήπεδα ποδοσφαίρου και γκολφ, ελικοδρόμιο, ακόμη και ένα τεχνητό ηφαίστειο, μια σπηλιά του Ποσειδώνα και ένα απόλυτα ασφαλές πυρηνικό καταφύγιο.

Το ακίνητο διατίθεται στην αγορά από διεθνείς οίκους και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η τιμή πώλησης μπορεί να αγγίξει το αστρονομικό ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της αξίας του, αν κάποιος αγόραζε το παλάτι με ένα άτοκο στεγαστικό δάνειο των 1.500 ευρώ τον μήνα, θα χρειαζόταν 22.000 χρόνια για να το εξοφλήσει. Παράλληλα, το κόστος για τη μηνιαία συντήρησή του, που περιλαμβάνει στρατιές κηπουρών, τεχνικών και λογαριασμούς, αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Το κέντρο της παγκόσμιας διπλωματίας και τα ροζ σκάνδαλα

Το κτήμα αγοράστηκε από τον Καβαλιέρε τη δεκαετία του 1980 και σταδιακά επεκτάθηκε. Κατά την περίοδο της πρωθυπουργίας του, η έπαυλη μετατράπηκε στην ουσία σε εναλλακτική έδρα της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής με ανώτατα μέτρα ασφαλείας. Εκεί ο Μπερλουσκόνι φιλοξένησε μερικούς από τους ισχυρότερους ηγέτες του πλανήτη, όπως τον Τζορτζ Μπους, τον Τόνι Μπλερ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, η Villa Certosa ταυτίστηκε και με τη γεμάτη υπερβολές και σκάνδαλα κοσμική ζωή του Ιταλού μεγιστάνα. Οι φωτογραφίες του παπαράτσι Αντονέλο Ζαπαντού, που είχαν κυκλοφορήσει στα διεθνή ΜΜΕ, έδειχναν τον πρώην πρωθυπουργό περιτριγυρισμένο από νεαρές γυναίκες, καθώς και τον τότε πρωθυπουργό της Τσεχίας, Μίρεκ Τοπολάνεκ, να κυκλοφορεί εντελώς γυμνός στους κήπους του κτήματος.

«Ένας παιδότοπος μεγαλείου», αναφέρει χαρακτηριστικά το μεσιτικό γραφείο στην παρουσίαση του ακινήτου

Μετά τον θάνατο του Μπερλουσκόνι το 2023, οι κληρονόμοι του αποφάσισαν να βγάλουν στο σφυρί αυτό το μοναδικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας. Αν και έχουν ακουστεί ονόματα από τον σουλτάνο του Μπρουνέι μέχρι Άραβες κροίσους και κολοσσούς των πολυτελών ξενοδοχείων, καμία πρόταση δεν έχει μετουσιωθεί ακόμα σε συμβόλαιο.



Μέχρι να βρεθεί ο επόμενος ιδιοκτήτης, ο πλανήτης μπορεί να ρίξει μια κλεφτή ματιά στον χλιδάτο μικρόκοσμο του ανθρώπου που σφράγισε την Ιταλία, σύμφωνα με άρθρο της Corriere della Sera.

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