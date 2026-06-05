Νέα βίντεο που δείχνουν ομάδες ανθρώπων να βγαίνουν μέσα από φρεάτια σε περιοχές της Νέας Υόρκης έχουν προκαλέσει απορίες και ανησυχία, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τον σκοτεινό κόσμο των εξερευνητών που εισβάλλουν στους τεράστιους υπονόμους της πόλης.

Οι εικόνες καταγράφηκαν πρόσφατα σε περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς, με την αστυνομία να δηλώνει ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει άμεση απειλή για το κοινό, αλλά να συνεχίζει τις έρευνες. Σύμφωνα με τον πρώην εξερευνητή, Steve Duncan, οι μυστηριώδεις ομάδες πιθανότατα ήταν εξερευνητές σαν κι εκείνον, που διασχίζουν τα τεράστια τούνελ των υπονόμων κάτω από την πόλη.

Και αν κάποιος φαντάζεται ότι το χειρότερο εκεί κάτω είναι οι αρουραίοι ή η δυσοσμία, ο Duncan έχει άλλη άποψη. «Όχι, το χειρότερο ήταν οι κατσαρίδες», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ήταν παντού. Στους τοίχους, έπεφταν πάνω σου από το ταβάνι. Αυτές ήταν το πιο αηδιαστικό κομμάτι όλης της εμπειρίας».

Το υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης της Νέας Υόρκης εκτείνεται σε περισσότερα από 7.500 χιλιόμετρα σωληνώσεων και σε ορισμένα σημεία είναι τόσο μεγάλο, ώστε ένας άνθρωπος μπορεί να περπατήσει όρθιος μέσα στα τούνελ. Ο Duncan εξηγεί ότι αρκετά από τα παλιά αυτά περάσματα χτίστηκαν τον 19ο αιώνα πάνω σε φυσικά ρέματα και ποτάμια που υπήρχαν πριν η πόλη επεκταθεί και τα μετατρέψει σε αποχετευτικά κανάλια.

«Είναι εντυπωσιακό πόσο μεγάλο κομμάτι του παλιού φυσικού περιβάλλοντος εξακολουθεί να υπάρχει κάτω από τη σημερινή πόλη», είπε. Τα βίντεο δείχνουν ότι ορισμένες ομάδες έμειναν για ώρες κάτω από τη γη, κάτι που, όπως λέει ο Duncan, απαιτεί σοβαρή προετοιμασία.

Οι εξερευνητές πρέπει να γνωρίζουν πότε είναι ασφαλές να μπουν στους υπονόμους, καθώς μετά από βροχές τα νερά μπορούν να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνα.

Οι κίνδυνοι κάτω από το έδαφος

Παράλληλα, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς υπάρχουν γλιστερό έδαφος, υψηλή υγρασία, νερό που σε ορισμένα σημεία φτάνει μέχρι τα γόνατα, αλλά και τοξικά αέρια.

Ο Duncan αποκάλυψε ότι χρειάστηκε δύο φορές να νοσηλευτεί λόγω σοβαρών μολύνσεων που απέκτησε από την επαφή με το μολυσμένο περιβάλλον, κάτι που τελικά τον έκανε να σταματήσει τις εξερευνήσεις.

Οι έμπειροι εξερευνητές, όπως εξηγεί, χρησιμοποιούν ειδικούς μετρητές αερίων για να εντοπίζουν επικίνδυνες συγκεντρώσεις ουσιών όπως το υδρόθειο, ένα εύφλεκτο και τοξικό αέριο που παράγεται από την αποσύνθεση οργανικών υλικών.

Όσο για τη μυρωδιά; «Αν το σύστημα λειτουργεί σωστά, θυμίζει περισσότερο στάβλο ή κομπόστ. Όταν όμως τα πράγματα πάνε άσχημα, μυρίζει θάνατο», είπε χαρακτηριστικά.

Οι εικόνες των ανθρώπων που βγαίνουν από τα φρεάτια προκάλεσαν ανησυχία σε κατοίκους, καθώς αρκετοί φοβήθηκαν ότι μπορεί να πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες ή ύποπτες δραστηριότητες. Οι περισσότεροι από τους εξερευνητές φορούσαν αδιάβροχες στολές, φακούς κεφαλής και κρατούσαν εργαλεία ή φτυάρια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο καθηγητής μηχανικής του New York University, Magued Iskander, σημείωσε ότι οι υπόνομοι θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν ως κρυφές διαδρομές πρόσβασης ή διαφυγής. Άλλοι πάντως πιστεύουν ότι αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους αναζητούν πολύ πιο πεζά πράγματα: χαμένα αντικείμενα και μικρούς «θησαυρούς».

Μόλις πέρυσι, τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Μπρούκλιν επειδή έψαχναν για χρυσό, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα μέσα στους υπονόμους. Ο Duncan πάντως επιμένει ότι ούτε ο πλούτος ούτε οι εγκληματικές προθέσεις ήταν το κίνητρο των περισσότερων εξερευνητών της γενιάς του.

Όπως λέει, στις εξερευνήσεις του σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη, σπάνια έβρισκε πράγματα αξίας, πέρα από κατεστραμμένα πορτοφόλια ή ξεχασμένες κάρτες. «Δεν μπαίνεις σε τόσο τρομακτικά μέρη μόνο και μόνο για την πιθανότητα να βρεις ένα διαμαντένιο σκουλαρίκι», είπε.

«Ο πραγματικός λόγος είναι ότι θέλεις να δεις κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα δουν ποτέ και να γνωρίσεις την πόλη από μια εντελώς διαφορετική πλευρά».