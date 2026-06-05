Στη σύλληψη μιας 37χρονης μπέιμπι σίτερ προχώρησαν οι Αρχές στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, έπειτα από τον θάνατο 3χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα όταν παρέμεινε κάτω από το νερό για περίπου 20 λεπτά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Τζοάν Τζόνσον κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και συνελήφθη την Τετάρτη 3 Ιουνίου, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στις 18 Μαΐου σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό στο σπίτι της, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ασένσιον.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα της έπαιζαν στην αυλή «χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας», όταν το 3χρονο αγόρι έπεσε στην πισίνα και πνίγηκε.

Το παιδί φέρεται να παρέμεινε στο νερό αναίσθητο για περίπου 20 λεπτά, πριν η 37χρονη καταγραφεί σε υλικό από κάμερες ασφαλείας να το ανασύρει από την πισίνα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν διασώστες, οι οποίοι προσπάθησαν να το επαναφέρουν με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο το παιδί μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εις βάρος της Τζόνσον, η οποία παραδόθηκε και κρατείται στις φυλακές της κομητείας Ασένσιον.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), ο πνιγμός αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου για παιδιά ηλικίας 1 έως 4 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρει η New York Post.