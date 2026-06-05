Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία η υπόθεση ενός ξενοδοχείου που αρνήθηκε να δεχτεί κράτηση από ισραηλινή οικογένεια, στέλνοντας μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι «δεν επιτρέπονται Εβραίοι στις εγκαταστάσεις του».

Η οικογένεια επιχείρησε να πραγματοποιήσει κράτηση δωματίου στο Hotel Zum Hirschen, ένα θέρετρο ηλικίας 120 ετών που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Τσεχική Δημοκρατία, μέσω της πλατφόρμας Booking.com την Τρίτη. Ωστόσο, έλαβε μήνυμα στα αγγλικά με το οποίο η κράτησή της απορριπτόταν και το οποίο ανέφερε: «Sorry, there are no jews allowed in our hotel», σύμφωνα με στιγμιότυπο οθόνης που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X.

Μετά το περιστατικό, η οικογένεια υπέβαλε καταγγελία στο γραφείο καταπολέμησης του αντισημιτισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης της Βαυαρίας, όπως μετέδωσε η γερμανική εφημερίδα Die Welt. Παράλληλα, το ξενοδοχείο αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα Booking.com.

Sind wir wieder in den 1930er Jahren? Ein Hotel hat einem Israeli folgendes geantwortet: „sorry, there are no Jews allowed in our hotel“.

Ich bin froh darüber, dass @bookingcom dieses Hotel von seiner Homepage verbannt hat. pic.twitter.com/3hiBEK1dse — Talya Lador (@TalyaLador) June 2, 2026

Το Hotel Zum Hirschen εξέδωσε απολογία την Τρίτη, αποδίδοντας το περιστατικό σε επαναλαμβανόμενες επιθέσεις ηλεκτρονικού «ψαρέματος» δεδομένων (phishing) και σε ψεύτικες κρατήσεις. Ο Αντρέας Φογκλ, νεότερος διευθυντής του ξενοδοχείου, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι το μήνυμα δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την «κοσμοθεωρία» της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, επίσης μέλος της οικογένειας Σπερλ-Φογκλ, χαρακτήρισε το περιστατικό ένα «λυπηρό λάθος» που οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα, σύμφωνα με δήλωση που εξασφάλισε η Die Welt.

Η διοίκηση του ξενοδοχείου απέστειλε επιστολή συγγνώμης στην οικογένεια και της πρόσφερε δωρεάν διαμονή μίας εβδομάδας, προκειμένου να «μας γνωρίσετε προσωπικά και να σας αποδείξουμε ότι δεν είμαστε κακοί άνθρωποι που κάνουν διακρίσεις εις βάρος άλλων».

Στην ίδια επιστολή, το προσωπικό ανέφερε ότι το ξενοδοχείο αντιμετώπιζε προβλήματα από κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την κλοπή ορισμένων στοιχείων πελατών και ότι θεώρησε λανθασμένα πως το αίτημα της οικογένειας αποτελούσε ακόμα μία ψεύτικη κράτηση.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να κατανοήσετε ότι αυτό το σχόλιο δεν απευθυνόταν σε ανθρώπους της εβραϊκής πίστης, αλλά έγινε λόγω της απογοήτευσης από τις πολυάριθμες ψεύτικες κρατήσεις. Παρ’ όλα αυτά, ήταν απαράδεκτο και δεν πρέπει να συμβαίνει σε μια επαγγελματική επιχείρηση», ανέφερε η επιστολή.

Παρά τις προσπάθειες του ξενοδοχείου να αποκαταστήσει τη ζημιά, η δημόσια κατακραυγή δεν υποχώρησε. Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κογκρέσο δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανήσυχο» από την απροκάλυπτη αναφορά που, όπως σημείωσε, θυμίζει «μερικά από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ευρωπαϊκής ιστορίας».

«Κανείς δεν θα πρέπει να στερείται ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, μια υπηρεσία ή την πρόσβαση στη δημόσια ζωή επειδή είναι Εβραίος», ανέφερε το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κογκρέσο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλη καταγγελία αντισημιτικής συμπεριφοράς. Στα τέλη Μαΐου, δύο Ισραηλινοί τουρίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με προσβλητικά αντισημιτικά σχόλια από εργαζόμενο ξενοδοχείου στην Καλιφόρνια, ο οποίος φέρεται να ρώτησε το ζευγάρι: «Are you a baby killer?».

Σύμφωνα με βίντεο της αντιπαράθεσης που έγιναν viral, ο εργαζόμενος φώναζε επίσης «Free Palestine», καθώς το ζευγάρι αποχωρούσε από το λόμπι του ξενοδοχείου.