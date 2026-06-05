Ιδιαίτερες εικόνες καταγράφηκαν σε πόλη της Γερμανίας με αφορμή τον γάμο ενός ζευγαριού, όπου ο γαμπρός είναι από την Τουρκία και η νύφη από την Ελλάδα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν καλεσμένοι και κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την άφιξη των συγγενών του γαμπρού στο σπίτι της νύφης, κρατούσαν τουρκικές σημαίες και άναψαν καπνογόνα, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα γιορτής.

Στη συνέχεια, οι συγγενείς της νύφης «απάντησαν» με ελληνικές σημαίες, σε ένα σκηνικό που συνδύασε πανηγυρικό κλίμα και συμβολισμούς και από τις δύο πλευρές.