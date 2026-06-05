Ένα βυτιοφόρο φορτηγό, το οποίο φέρεται να μετέφερε κλεμμένα καύσιμα, εξερράγη το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου κοντά στην πόλη Τεπεάκα στο Μεξικό, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα και μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια εκτεταμένη πυρκαγιά φαινόταν να μαίνεται στον ορίζοντα, όταν ξαφνικά το βυτιοφόρο εξερράγη. Το περιστατικό συνοδεύτηκε από πυκνό μαύρο καπνό που υψώθηκε στον ουρανό, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε ισχυρός κρότος από την έκρηξη.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης υγραερίου στην περιοχή Σαν Χουάν Νεγκρέτε, περίπου στις 10:00 το πρωί, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις κοντινών κατοικιών, νοσοκομείων και σχολείων, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι το βυτιοφόρο φέρεται να μετέφερε παράνομα και κλεμμένα καύσιμα (βενζίνη) τη στιγμή της έκρηξης. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί.

Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη New York Post.