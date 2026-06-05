Η νομική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να δώσει χρηματοοικονομικές πληροφορίες που ζητούν οι δικηγόροι του BBC στο πλαίσιο της αγωγής που έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε βάρος του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου, το οποίο κατηγορεί για δυσφήμηση και από το οποίο ζητάει 10 δισεκατομμύρια δολάρια, αναφέρουν οι Financial Times επικαλούμενοι δικαστικά έγγραφα.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ότι τον δυσφήμησε ενοποιώντας τμήματα ομιλίας που έκανε στις 6 Ιανουαρίου 2021 με τρόπο ώστε να φαίνεται ότι κατεύθυνε τους οπαδούς του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά να παράσχει οποιαδήποτε χρηματοοικονομική πληροφορία καλείται από τους αντιδίκους του να δώσει», υποστηρίζει το BBC, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Στην αγωγή του Τραμπ, που κατατέθηκε το Δεκέμβριο στη Φλόριντα, υποστηρίζεται ότι το BBC παραβίασε πολιτειακό νόμο που απαγορεύει απατηλές και άδικες εμπορικές πρακτικές. Ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για καθεμιά από τις δύο κατηγορίες.

Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα να σχολιάσουν.

Εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ είπε στην εφημερίδα ότι το BBC «εσκεμμένα και κακόβουλα τον δυσφήμησε διαστρεβλώνοντας και χειραγωγώντας την ομιλία του».

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως «ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να θεωρεί υπεύθυνο το BBC και όλους αυτούς που διακινούν ψεύτικες ειδήσεις».

Στην προσπάθειά του να εξακριβώσει τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπο του ντοκιμαντέρ, το BBC ζήτησε δικαστικά από το καταπίστευμα Donald J Trump Revocable Trust, το οποίο διαχειρίζεται ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και ελέγχει τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου, να του γνωστοποιήσει χρηματοοικονομικά στοιχεία, αναφέρει η εφημερίδα.

Το αίτημα καλύπτει σχεδόν 400 οντότητες που ανήκουν ή συνδέονται με το καταπίστευμα, καθώς και αιτήσεις για επιστροφές φόρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.