Τριάντα χρόνια μετά την εξαφάνιση και τη δολοφονία της Μέλανι Χολ, η οικογένειά της εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «περισσότεροι από ένας άνθρωποι γνωρίζουν τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που χάθηκαν τα ίχνη της».

Η Μέλανι Χολ ήταν 25 ετών όταν εθεάθη για τελευταία φορά στο πρώην νυχτερινό κέντρο Cadillacs στο Μπαθ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 9 Ιουνίου 1996. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν μόνη της, καθισμένη δίπλα στην πίστα χορού.

Χρειάστηκαν 13 χρόνια μέχρι να βρεθούν τα λείψανά της. Το 2009, ένας εργάτης ανακάλυψε τα οστά της τυλιγμένα σε μαύρες σακούλες απορριμμάτων και δεμένα με μπλε σχοινί σε έναν παράδρομο του αυτοκινητοδρόμου M5, κοντά στο Θόρνμπερι.

Η Χολ εργαζόταν ως διοικητική υπάλληλος στο Νοσοκομείο Royal United και, σύμφωνα με τις έρευνες, είχε υποστεί εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι. Τα ρούχα, τα κοσμήματα και τα προσωπικά της αντικείμενα δεν βρέθηκαν ποτέ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ένα ανοιχτό γαλάζιο μεταξωτό φόρεμα, μαύρα σουέντ παπούτσια τύπου mule, ένα κρεμ σακάκι, ένα ρολόι της Next, ένα βραχιόλι, ασημένια κρεμαστά σκουλαρίκια και μία μαύρη τσάντα.

Με αφορμή την επέτειο της εξαφάνισής της, η αστυνομία του Έιβον και του Σόμερσετ προχωρά σε νέα έκκληση προς το κοινό για παροχή πληροφοριών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο πατέρας της Μέλανι, Στιβ Χολ, σήμερα 82 ετών, δήλωσε ότι εξακολουθεί να ελπίζει πως θα αποδοθεί δικαιοσύνη για την κόρη του. Όπως ανέφερε: «Ας χρειαστούν 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια, ό,τι κι αν χρειαστεί για να υπάρξει μια κατάληξη. Από τη δική μου πλευρά, απλώς ελπίζω να ζήσω αρκετά ώστε να δω μια κατάληξη».

Συνεχίζοντας, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν τι συνέβη εκείνη τη νύχτα. «Πιστεύω ότι πιθανότατα περισσότεροι από ένας άνθρωποι γνωρίζουν τι συνέβη στη Μέλανι… αυτό που ελπίζουμε και πάντα ελπίζαμε είναι ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει αλλαγή στάσης», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τις 11 συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, με την πιο πρόσφατη να σημειώνεται το 2016, κανένα άτομο δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για τη δολοφονία της, όπως αναφέρει το Sky News.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής ντετέκτιβ, Μπεν Λάβεντερ, δήλωσε ότι εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν εργαστεί για την υπόθεση όλα αυτά τα χρόνια, χαρακτηρίζοντάς την ως «μία από τις μακροβιότερες και πιο προβεβλημένες έρευνες που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Αστυνομία του Έιβον και του Σόμερσετ».

Όπως πρόσθεσε: «Η οικογένεια της Μέλανι έχει υπομείνει αδιανόητο πόνο και αβεβαιότητα για τρεις δεκαετίες και έχει επιδείξει εξαιρετική δύναμη και ανθεκτικότητα σε όλη αυτή τη διάρκεια. Ό,τι κάνουμε καθοδηγείται από την ανάγκη να τους προσφέρουμε τη δικαιοσύνη και τις απαντήσεις που τόσο απεγνωσμένα χρειάζονται».

Η νέα εκστρατεία των Αρχών επικεντρώνεται στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν εκείνο το καλοκαίρι και ιδιαίτερα στο βράδυ του Σαββάτου κατά το οποίο η Μέλανι είχε βγει για διασκέδαση. Πρόκειται για την ίδια ημέρα κατά την οποία η εθνική ομάδα της Αγγλίας αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ελβετία στον εναρκτήριο αγώνα του Euro 1996.

Η αδελφή της, Ντομινίκ Χολ, απηύθυνε έκκληση κυρίως προς τις γυναίκες της κοινότητας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι κάποια πληροφορία θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε απαντήσεις. Όπως ανέφερε: «Θέλω να απευθυνθώ σε γυναίκες της κοινότητας, όπως μια μητέρα ή μια αδελφή εκεί έξω που έχει σύζυγο ή αδελφό ή γιο… που ίσως έχει αμφιβολίες για κάποιον άνδρα στη ζωή της και θα ήθελα να σκεφτεί πώς θα ήταν αν βρισκόταν στη δική μου θέση, αν ήταν η δική της κόρη, και να σκεφτεί τι έχει περάσει η μητέρα μου».

Η ίδια μίλησε και για τον θυμό που εξακολουθεί να αισθάνεται τρεις δεκαετίες μετά τη δολοφονία της αδελφής της. «Νιώθω πολύ θυμωμένη που έχασε τη ζωή της στα 25 της χρόνια, που κάποιος επέλεξε να της το στερήσει αυτό. Νιώθω θυμωμένη που έχασα την αδελφή μου… είναι σαν να έχω χάσει ένα κομμάτι του εαυτού μου, ένα κομμάτι της ταυτότητάς μου», δήλωσε.