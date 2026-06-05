Ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, γνωστός μεταξύ άλλων από την πρόσφατη εμφάνισή του στην ταινία «Top Gun: Maverick», μαχαιρώθηκε θανάσιμα το πρωί της Τετάρτης στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τις Αρχές. Ήταν 81 ετών.

Ως ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, γιος της συντρόφου του Τζέιμς Χάντι. Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες, ο Μάικλ Γκλέντχιλ έκανε ο ίδιος σήμα στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, υποδεικνύοντας ότι ήταν ο άνθρωπος που αναζητούσαν μετά από κλήση στο 911, η οποία έγινε περίπου στις 9:30 το πρωί.

Όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, ο άνθρωπος που κάλεσε τις Αρχές είπε: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Τον θάνατο του Τζέιμς Χάντι επιβεβαίωσε και εκπρόσωπός του. «Με μεγάλη θλίψη μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο άνδρας που δέχθηκε επίθεση και σκοτώθηκε την Τετάρτη στην Ταζάνα ήταν ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι», δήλωσε η ατζέντισσά του, Παμ Έλις-Έβενας.

Πώς συνελήφθη ο 44χρονος μετά τη φονική επίθεση

Οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν στην κλήση εντόπισαν τον Τζέιμς Χάντι αναίσθητο στην μπροστινή αυλή κατοικίας στην περιοχή Ταζάνα, με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Όταν έφτασαν στο σημείο, ο Μάικλ Γκλέντχιλ τούς υπέδειξε τον εαυτό του, λέγοντας ότι ήταν «αυτός που αναζητούσαν», σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 44χρονος, ο οποίος διέμενε στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα του, συνελήφθη και κρατείται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης παρέμενε υπό κράτηση, με την εγγύηση να έχει οριστεί στα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα διαδικτυακά δικαστικά αρχεία, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης δεν είχε καταχωριστεί υπόθεση για τον Μάικλ Γκλέντχιλ, ενώ δεν ήταν άμεσα σαφές αν είχε οριστεί δικηγόρος που θα μπορούσε να μιλήσει εκ μέρους του.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό φαίνεται να ήταν μεμονωμένο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό. Η Ταζάνα, όπου σημειώθηκε η φονική επίθεση, είναι συνοικία στο βορειοδυτικό τμήμα του Λος Άντζελες.

Οι σημαντικότεροι ρόλοι του Τζέιμς Χάντι

Ο Τζέιμς Χάντι είχε μακρά πορεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Εκτός από το «Top Gun: Maverick» του 2022, όπου υποδύθηκε τον μπάρμαν Τζίμι, είχε εμφανιστεί επίσης στις ταινίες «Arachnophobia» και «Jumanji».

Το 2017 συμμετείχε στην ταινία «Logan», με θέμα τον χαρακτήρα Wolverine των X-Men, υποδυόμενος έναν γιατρό. Είχε επίσης εμφανιστεί σε τηλεοπτικές σειρές όπως «NCIS: Los Angeles», «CSI: New York», «NYPD Blue» και «Law & Order», μεταξύ πολλών άλλων.