Σε βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση βυθίζεται η Γερμανία, με τους πολίτες να εκφράζουν πρωτοφανή απαισιοδοξία. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση DeutschlandTrend για το δίκτυο ARD, το ποσοστό όσων βλέπουν θετικά την οικονομία κατρακύλησε στο ιστορικό 13%, χαμηλότερα ακόμη και από την κρίση της Ευρωζώνης. Η δυσαρέσκεια πλήττει την κυβέρνηση και δίνει προβάδισμα στο ακροδεξιό AfD. Παράλληλα, το 38% των Γερμανών περιμένει επιδείνωση των προσωπικών τους οικονομικών, με το ποσοστό να εκτοξεύεται στο 50% στα ανατολικά κρατίδια.

Στο ίδιο πνεύμα, φαίνεται ότι η οικονομία έχει πλέον αντικαταστήσει τη μετανάστευση στην ιεράρχηση των σημαντικότερων προβλημάτων της χώρας. Το 27% θεωρεί την οικονομική κατάσταση ως το πρωτεύον καθήκον της πολιτικής και ακολουθούν η μετανάστευση και το προσφυγικό με 21%, η κοινωνική αδικία, η φτώχεια και το εισόδημα των πολιτών με 18%, το συνταξιοδοτικό με 12%, η παιδεία με 11% και η προστασία του περιβάλλοντος με 10%.



Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η AfD εξακολουθεί να προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της έναντι της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), η οποία υποχωρεί κατά μία μονάδα και βρίσκεται στο 23%. Στην τρίτη θέση παραμένουν οι Πράσινοι με 14% (-1) και ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 13% (+1) και η Αριστερά με 10%, επίσης χωρίς μεταβολή των δυνάμεών της.



Σε αυτό το κλίμα, η ικανοποίηση των πολιτών από το έργο του κυβερνητικού συνασπισμού καταγράφει νέο ιστορικό χαμηλό με 12%, κατά μία μονάδα πιο χαμηλά από ό,τι τον περασμένο μήνα. Η ενίσχυση της AfD, αλλά και οι επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις στα κρατίδια της Σαξονίας-Άνχαλτ και του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, εντείνουν τη συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής της ακροδεξιάς σε κυβερνητικούς συνασπισμούς.



Το 41% (+1) των ερωτηθέντων εξακολουθεί να απορρίπτει την προοπτική, το 31% (+1) δηλώνει ότι η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση, ενώ το 24% πιστεύει ότι πρέπει να επιδιώκεται συνεργασία και με την AfD, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.