Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο Νέο Δελχί, όπου την Τετάρτη 5 Ιουνίου, ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να πεθάνουν 21 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ξένων υπηκόων. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό.

Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει τα αίτια της πυρκαγιάς που κατέστρεψε το ξενοδοχείο «Flourish Stay». Ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν επισημάνει πολυάριθμες παραβιάσεις ασφαλείας.

Οι πυρκαγιές είναι συχνές στην Ινδία λόγω της κακής κατάστασης των υποδομών και της συχνής μη τήρησης των κανονισμών ασφαλείας και εκκένωσης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το πρωί στο ξενοδοχείο και εξαπλώθηκε γρήγορα στους επάνω ορόφους, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αναγκάζοντας πολλούς ενοίκους να πηδήξουν από τα μπαλκόνια για να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 49 άτομα που υπέφεραν από εισπνοή καπνού, εγκαύματα ή κατάγματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Οι πυροσβέστες στην ινδική πρωτεύουσα έχουν επίσημα ταυτοποιήσει έναν υπήκοο Λιβερίας και έναν Μοζαμβίκης μεταξύ των νεκρών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Flourish Stay είναι η πιο θανατηφόρα στο Νέο Δελχί από το 2019, όταν 43 εργάτες έχασαν τη ζωή τους σε ένα κτίριο που καταστράφηκε από φλόγες.