Τραγωδία σημειώθηκε στο Νέο Δελχί της Ινδίας, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε ξενοδοχειακό συγκρότημα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων και τον απεγκλωβισμό δεκάδων άλλων.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 08:50 στο εστιατόριο του ξενοδοχείου «Flourish Stay», το οποίο βρισκόταν στο υπόγειο πενταώροφου κτιρίου. Στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενο ξενοδοχείο, το «Micasa Inn».

Αξιωματούχος ανέφερε ότι στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, δύο υδροφόρες, ένα όχημα ταχείας επέμβασης και άλλες δυνάμεις, έπειτα από κλήση έκτακτης ανάγκης από την πυκνοκατοικημένη περιοχή, στην οποία βρίσκονται πολλοί φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι.

Οι περισσότεροι ένοικοι του ξενοδοχείου φέρεται να κοιμόντουσαν τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ η αιτία παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, άνθρωποι πηδούσαν από το φλεγόμενο κτίριο στην προσπάθειά τους να σωθούν, ενώ στο έδαφος είχαν τοποθετηθεί στρώματα για να απορροφήσουν τις πτώσεις.

«Είδα τέσσερις έως έξι ανθρώπους να σπάνε τα τζάμια και να πηδούν από το κτίριο για να γλιτώσουν. Ένα άτομο φαίνεται πως έσπασε το πόδι του κατά την πτώση», ανέφερε μάρτυρας.

Το ξενοδοχείο, ιδιοκτησίας του Λαβκές Μπατζάτ, βρισκόταν σε στενά δρομάκια της περιοχής Χαούζ Ράνι και διέθετε περίπου 25 δωμάτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φιλοξενούσε περισσότερους από 40 επισκέπτες, μεταξύ των οποίων και ξένους υπηκόους που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα για ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με το ndtv.