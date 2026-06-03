Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου στον σταθμό «Paraíso» της Γραμμής 1 του μετρό στο νότιο τμήμα του Σάο Πάολο, όταν ένας άνδρας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε συρμό, προκαλώντας αναστάτωση και τρόμο στους επιβάτες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας ήταν μεθυσμένος και φέρεται να δημιούργησε αρχικά ένταση μέσα στο βαγόνι, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από άλλους επιβάτες για λόγους ασφαλείας.

Στη συνέχεια, ενώ βρισκόταν στην αποβάθρα, έσπασε με μανία τα τζάμια του συρμού με τα ίδια του τα χέρια, προκαλώντας πανικό και προσωρινή διακοπή των δρομολογίων.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις αρχές ασφαλείας του μετρό, οι οποίες επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν, οδηγώντας τον στη συνέχεια στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.