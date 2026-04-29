Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξύμνησε τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσιάζοντάς τους ως σύμβολο ηρωισμού.

Η Βόρεια Κορέα εγκαινίασε νέο μουσείο στην Πιονγιάνγκ, αφιερωμένο στους στρατιώτες της που έλαβαν μέρος στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένδειξη της στενής συνεργασίας μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας, η οποία έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA, στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ η εκδήλωση συνέπεσε με επέτειο στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή του Κουρσκ. Οι δύο χώρες κάνουν λόγο για «απελευθέρωση» της περιοχής από ουκρανική εισβολή.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτιμούν ότι περίπου 15.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στάλθηκαν να πολεμήσουν για τη Ρωσία, με περίπου 2.000 νεκρούς, αν και τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από Μόσχα και Πιονγιάνγκ.

Κατά την τελετή, ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς στρατιώτες, καταθέτοντας λουλούδια και υπογραμμίζοντας ότι θα μείνουν στη μνήμη ως «σύμβολο ηρωισμού». Παράλληλα, καταδίκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, κατηγορώντας τους για στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό.

North Korea has opened a memorial museum in Pyongyang for its soldiers killed while fighting alongside Russian forces in the war in Ukraine — in pictures https://t.co/OtiDvggGkC pic.twitter.com/K9LMg2PQKc — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 27, 2026

Η Ρωσία, από την πλευρά της, χαρακτήρισε το νέο μουσείο σύμβολο φιλίας και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ εξέφρασε πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών τους σε στρατιωτικό επίπεδο.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους για «ηγεμονικά σχέδια και στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό» στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, επαινώντας τις ρωσικές και βορειοκορεατικές δυνάμεις για την αποτροπή τους.

Σε ξεχωριστή συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας Μπελούσοφ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύτηκε για πλήρη υποστήριξη στη «ρωσική πολιτική υπεράσπισης της κυριαρχίας και των συμφερόντων ασφαλείας της».

Σύμφωνα με το KCNA, το ρωσικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να υπογράψει σχέδιο στρατιωτικής συνεργασίας με την Πιονγιάνγκ για την περίοδο 2027–2031.

Σε επιστολή που διαβάστηκε, σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε το νέο μουσείο «σαφές σύμβολο φιλίας και αλληλεγγύης» μεταξύ των δύο χωρών και δεσμεύτηκε για περαιτέρω ενίσχυση της «ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας» τους.