Το κοινοβούλιο του Κοσόβου διαλύθηκε, αφού δεν κατάφερε να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας εντός συνταγματικής προθεσμίας, που εξέπνευσε τα μεσάνυχτα.

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές, το αργότερο 45 ημέρες από τη διάλυση της Βουλής.

Σε καμία από τις τρεις συνεδριάσεις της Βουλής για να εκλεγεί πρόεδρος δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία, εξαιτίας αποχής βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Βασική προϋπόθεση δυνάμει του Συντάγματος του Κοσόβου για να θεωρηθεί έγκυρη η διαδικασία εκλογής προέδρου είναι η συμμετοχή στη συνεδρίαση 80 από τους 120 βουλευτές που συνθέτουν το σώμα.

Ο υπηρεσιακός πλέον πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι κατηγόρησε κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «αδιαφορούν για τη σταθερότητα στη χώρα και ο μοναδικός πολιτικός τους στόχος είναι να (τον) αποτρέψουν να ασκήσει την εξουσία».

Η αντιπολίτευση, από την άλλη, κατήγγειλε ότι «ο Άλμπιν Κούρτι προσπαθεί να συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του και δεν επέδειξε διάθεση για πολιτικούς συμβιβασμούς» κατά τη διαδικασία για την εκλογή νέου προέδρου.

Οι πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο διεξήχθησαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025, όταν επικράτησε το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του πρωθυπουργού Κούρτι, εξασφαλίζοντας 51% των ψήφων. Είχε προηγηθεί περίοδος πολιτικής αστάθειας για δέκα μήνες, εξαιτίας της αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης.