Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη του «Χασάπη» της Συρίας, δηλαδή του Ατέφ Νατζίμπ, ξαδέρφου του Μπασάρ αλ-Άσαντ, που κατηγορείται ότι βασάνιζε και σκότωνε παιδιά.

Ο Νατζίμπ, ο πρώτος αξιωματούχος που συνδέεται με το καθεστώς και παραπέμφθηκε σε δίκη, θα βρίσκεται μέσα σε κλουβί κατά την παραμονή του στο δικαστήριο, καθώς έχουν μαζευτεί εκατοντάδες συγγενείς θυμάτων του, που ζητούν δικαιοσύνη.

Ο Ατέφ Νατζίμπ, ξάδερφος του Μπασάρ αλ-Άσαντ, μέσα σε κλουβί στο Κεντρικό Δικαστικό Μέγαρο στη Δαμασκό

Η δίκη διεξάγεται στο Κεντρικό Δικαστικό Μέγαρο στη Δαμασκό. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Νατζίμπ ήταν πρώην ταξίαρχος και επικεφαλής της πολιτικής ασφάλειας στη νότια επαρχία Νταράα, όπου ξέσπασαν για πρώτη φορά το 2011 οι εξεγέρσεις κατά του καθεστώτος.

Τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς, διέταξε τη σύλληψη των δραστών που έκαναν γκράφιτι σε τοίχους στην πόλη Νταράα, ζητώντας το τέλος του καθεστώτος.

Κόσμος στο δικαστήριο που διεξάγεται η δίκη του Ατέφ Νατζίμπ

Η αστυνομία συνέλαβε δύο έφηβους, αφού εντόπισε τα ονόματά τους γραμμένα δίπλα σε προσβλητικά γκράφιτι που είχαν ζωγραφιστεί με σπρέι σε έναν τοίχο έξω από το σχολείο τους. Οι έφηβοι βασανίστηκαν και ξυλοκοπήθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, μέχρι να ομολογήσουν οι πραγματικοί δράστες, ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών.

Η μεταχείριση των μαθητών, υπό τις διαταγές του Νατζίμπ, πυροδότησε νέες διαδηλώσεις, με αποτέλεσμα η αστυνομία να ανοίξει πυρ εναντίον των διαδηλωτών στις 18 Μαρτίου, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους.

Τον Απρίλιο του 2011, ένας άλλος έφηβος, ο Χαμζά αλ-Χατίμπ, εξαφανίστηκε μετά από μια διαδήλωση. Η σορός του 13χρονου αγοριού παραδόθηκε στους γονείς του σε κατάσταση σοβαρού ακρωτηριασμού.

Ο Νατζίμπ απομακρύνθηκε από τη θέση του από τον Άσαντ, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί «Χασάπης» για τη σφαγή του ίδιου του λαού του, μετά τις φρικαλεότητες. Ωστόσο, επανήλθε στην ίδια θέση στην επαρχία Ιντλίμπ, στα βορειοδυτικά.

Η σκληρή καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας από τις δυνάμεις ασφαλείας πυροδότησε τον εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και προκάλεσε τον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μέσα και έξω από την αίθουσα

Καθώς ο εμφύλιος πόλεμος εξελισσόταν κατά τη διάρκεια των 13 ετών που διήρκεσε, ο Νατζίμπ περιθωριοποιούνταν όλο και περισσότερο από το καθεστώς.

Παρέμεινε στη Δαμασκό μετά τη φυγή του Άσαντ από τη χώρα τον Δεκέμβριο του 2024, σε συνέχεια της ανατροπής της κυβέρνησης από τους αντάρτες, και συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025.