Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαιρέτισε με τον τρόπο του την απουσία του απερχόμενου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στην Κύπρο μετά και τις πρόσφατες αποκαλύψεις για την διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών από την Βουδαπέστη στην Μόσχα.

«Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, δεν υπάρχουν Ρώσοι στην αίθουσα, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την προσέλευσή του στην άτυπη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στην Λευκωσία.

Ηττημένος στις εκλογές της 12ης Απριλίου, ο Βίκτορ Ορμπαν απέφυγε να παραστεί στην τελευταία σύνοδο κορυφής της πρωθυπουργίας του.

Στα τέλη του Μαρτίου, η κυβέρνησή του κατηγορήθηκε με βάση δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου για διαβίβαση στην Μόσχα σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών από το περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ των 27.

Ο Ντόναλντ Τουσκ είχε σχολιάσει τότε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει «να εκπλήξουν κανέναν. Τους υποψιαζόμαστε από καιρό. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους παίρνω τον λόγο αποκλειστικά όταν είναι απολύτως αναγκαίο και δεν λέω παρά τα απολύτως αναγκαία».

Σήμερα, ο πολωνός πρωθυπουργός μίλησε και για την ανακούφιση που αισθάνονται οι περισσότεροι ομόλογοί του μετά την εκλογική ήττα του Βίκτορ Ορμπαν, που δοκίμασε επί σειρά ετών τα νεύρα των ευρωπαίων ηγετών μπλοκάροντας σημαντικές αποφάσεις για την Ουκρανία και κάνοντας ταξίδια στην Μόσχα για να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εχοντας προβάλει βέτο επί μήνες στην επείγουσα χορήγηση ευρωπαϊκού δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο, η Βουδαπέστη αναγκάσθηκε να άρει τις αντιρρήσεις της την Πέμπτη τόσο ως προς την εκταμίευσή του όσο και ως προς το εικοστό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, προστασία των ανατολικών συνόρων

Με το βλέμμα στην άλλη ακτή του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τουσκ δηλώνει σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στους Financial Times ότι «το μεγαλύτερο και σημαντικότερο θέμα» είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αποτελέσουν πιστό νατοϊκό σύμμαχο σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πολωνός πρωθυπουργός καλεί την Ευρωπαϊκή Ενωση να γίνει μία «πραγματική συμμαχία» για την προστασία της ευρωπαϊκής ηπείρου, δεδομένων των παλινωδιών του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ και των επανειλημμένων απειλών του κατά των ευρωπαίων εταίρων της Ουάσινγκτον.

«Για ολόκληρη την ανατολική πτέρυγα, τους γείτονές μου, το θέμα είναι αν το ΝΑΤΟ παραμένει ένας οργανισμός έτοιμος, πολιτικά αλλά και οργανωτικά, να αντιδράσει, για παράδειγμα κατά της Ρωσίας, αν αυτή προσπαθήσει να επιτεθεί», λέει ο πολωνός πρωθυπουργός, ένα ενδεχόμενο που κατά την γνώμη του είναι «κάτι πραγματικά σοβαρό».

«Μιλάω για βραχυπρόθεσμες προοπτικές, μάλλον μηνών παρά ετών… Για μας, είναι πραγματικά σημαντικό να ξέρουμε ότι όλοι θα αντιμετωπίσουν τις νατοϊκές τους υποχρεώσεις τόσο σοβαρά όσο η Πολωνία».

Την ώρα που κατά την σύνοδο κορυφής της Κύπρου οι 27 σκοπεύουν να συζητήσουν τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034, ο Ντόναλντ Τουσκ προτείνει να τεθεί και το θέμα της ρήτρας περί κοινής άμυνας, το Αρθρο 42.7 της ευρωπαϊκής συνθήκης, βοηθούσης και της εξόδου του Βίκτορ Ορμπαν, συμμάχου της Μόσχας, από το Συμβούλιο.

«Αυτό που χρειάζεται κανείς να έχει αν θέλει, όχι μόνο στα χαρτιά, είναι πραγματικά εργαλεία και πραγματική εξουσία σε ό,τι αφορά την άμυνα και την κινητικότητα στρατιωτικών δυνάμεων από χώρα σε χώρα κλπ. Αυτό είναι ένα πολύ πρακτικό πρόβλημα για σήμερα. Για τον λόγο αυτόν η εμμονή μου σήμερα και η αποστολή μου είναι η επανένωση της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει κοινή άμυνα… κοινή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα ανατολικά μας σύνορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.