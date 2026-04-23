Ύστερα από μήνες εικασιών και καθυστερήσεων, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η ανήλικη που εντοπίστηκε νεκρή στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του ράπερ D4vd υπέκυψε σε «πολλαπλά διαμπερή τραύματα».

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες γνωστοποίησε την Τετάρτη ότι ο θάνατος της 14χρονης Σελέστε Ρίβας Ερνάντες αποδίδεται σε ανθρωποκτονία, διευκρινίζοντας ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από άγνωστο αντικείμενο ή αντικείμενα.

Η ανήλικη είχε βρεθεί νεκρή τον Σεπτέμβριο στον εμπρόσθιο χώρο αποσκευών Tesla που ήταν καταχωρημένο στο όνομα του 21χρονου καλλιτέχνη, γνωστού ως D4vd. Ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και αυτή της ανθρωποκτονίας.

Ο D4vd, κατά κόσμον Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ, έχει δηλώσει αθώος, με τους συνηγόρους του να υπογραμμίζουν ότι θα «υπερασπιστούν με σθένος την αθωότητά του», σύμφωνα με το BBC.

Η υπερασπιστική του ομάδα επιμένει ότι «τα πραγματικά στοιχεία θα αποδείξουν πως ο Ντέιβιντ δεν σκότωσε τη Σελέστε» και ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατό της. «Θα υπερασπιστούμε με σθένος την αθωότητά του», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι δικηγόροι του, Μπλερ Μπερκ, Μέριλιν Μπεντνάρσκι και Ρετζίνα Πίτερ.

Οι ιατροδικαστές είχαν εξετάσει τη σορό της ανήλικης λίγο μετά τον εντοπισμό της τον Σεπτέμβριο και είχαν καταλήξει στα συμπεράσματά τους ήδη από τις 9 Δεκεμβρίου, ωστόσο δεν επιτρεπόταν η δημοσιοποίησή τους λόγω της εν εξελίξει αστυνομικής έρευνας.

«Μετά από αρκετούς μήνες, είμαι ευγνώμων που αυτές οι πληροφορίες μπορούν πλέον να δοθούν στη δημοσιότητα, αλλά και στην οικογένεια που θρηνεί», δήλωσε ο επικεφαλής ιατροδικαστής δρ Οντέι Ούκπο, σημειώνοντας ότι «είναι αδιανόητο να χρειάστηκε να περιμένουν τόσο για να μάθουν τι συνέβη στην κόρη τους».

Η οικογένεια της Σελέστε προχώρησε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της αυτή την εβδομάδα, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Μπερκ τη Δευτέρα. Σε ανακοίνωσή τους, οι γονείς της, Χεσούς Ρίβας και Μερσέντες Μαρτίνες, ευχαρίστησαν τις αρχές και την τοπική κοινότητα για τη στήριξη.

«Η Σελέστε ήταν ένα όμορφο και δυναμικό κορίτσι που αγαπούσε το τραγούδι και τον χορό. Κάθε Παρασκευή βλέπαμε ταινίες μαζί και περνούσαμε υπέροχες στιγμές», ανέφεραν, προσθέτοντας: «Την αγαπάμε πολύ και μας έλεγε πάντα πόσο μας αγαπά. Μας λείπει βαθιά. Το μόνο που θέλουμε είναι δικαιοσύνη για τη Σελέστε».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Πάτρικ Στάινφελντ, δήλωσε ότι οι συγγενείς είναι «συγκλονισμένοι από τις φρικιαστικές λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν» κατά την εμφάνιση του κατηγορουμένου στο δικαστήριο.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες Νέιθαν Χόκμαν ανέφερε ότι η ανήλικη είχε μεταβεί στην κατοικία του Μπερκ στο Χόλιγουντ Χιλς στις 23 Απριλίου 2025 και «έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί της».

«Ο χειρότερος εφιάλτης για έναν γονέα είναι να φύγει το παιδί του ένα βράδυ και να μην επιστρέψει ποτέ», τόνισε.

Οι γονείς της είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της τον Απρίλιο, όμως η σορός της εντοπίστηκε μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο. Πέρασαν περισσότεροι από επτά μήνες μέχρι τη σύλληψη του τραγουδιστή στο Λος Άντζελες.

Ο καλλιτέχνης, που παραμένει προφυλακισμένος χωρίς δυνατότητα εγγύησης, είχε αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή μετά την υπόθεση, με την παγκόσμια περιοδεία του να ακυρώνεται και συνεργασίες με εταιρείες να διακόπτονται.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, υπερασπίστηκε τον χειρισμό της υπόθεσης, τονίζοντας ότι απαιτήθηκε χρόνος ώστε να διασφαλιστεί η ορθή απονομή δικαιοσύνης.

Όπως εξήγησε, η καθυστέρηση στην εξακρίβωση των αιτιών θανάτου οφείλεται στο ότι είχε μεσολαβήσει «σημαντικό χρονικό διάστημα» μεταξύ του θανάτου και της ανεύρεσης της σορού, γεγονός που επηρέασε την κατάσταση των στοιχείων.

Αντίστοιχα, ο εισαγγελέας επισήμανε ότι η υπόθεση παρουσίασε δυσκολίες, όπως η ανάγκη εξέτασης πολλών προσώπων —κάποια εκ των οποίων συνεργάστηκαν και κάποια όχι— καθώς και η συλλογή και αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων, καλώντας όποιον διαθέτει πληροφορίες να απευθυνθεί στις αρχές.