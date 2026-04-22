Μία από τις πιο γνωστές φωνές υπέρ της αποκάλυψης στοιχείων για τα UFO προχώρησε στην εντυπωσιακή σύνδεση ανάμεσα σε ένα αρχαίο βιβλικό κείμενο και την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και νέο κύμα συζητήσεων.

Η Αμερικανίδα βουλευτής από τη Φλόριντα, Άννα Πολίνα Λούνα, δημοσίευσε πρόσφατα δύο αινιγματικά μηνύματα στην πλατφόρμα X, καλώντας το κοινό να «διαβάσει το Βιβλίο του Ενώχ», ενώ στη συνέχεια ανάρτησε μία εικόνα από τον πίνακα του 15ου αιώνα που είναι γνωστός ως «Μαντόνα του UFO».

Το «Βιβλίο του Ενώχ» στο επίκεντρο των δηλώσεων

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη αναφορά της προέδρου των ακροάσεων της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τα UFO στο συγκεκριμένο αρχαίο κείμενο, στο πλαίσιο δηλώσεών της για εξωγήινους και διαστημόπλοια.

Το «Βιβλίο του Ενώχ» αποτελεί αρχαίο ιουδαϊκό θρησκευτικό κείμενο, γραμμένο σε διαφορετικές φάσεις μεταξύ 300 και 100 π.Χ., και αποδίδεται στη βιβλική μορφή του Ενώχ, προπάππου του Νώε. Ωστόσο, θεωρείται αμφιλεγόμενο και δεν περιλαμβάνεται στη Βίβλο που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους Ιουδαίους, Προτεστάντες ή Καθολικούς.

Η βασική αφήγηση στο «Βιβλίο των Παρατηρητών» περιγράφει την κάθοδο μιας ομάδας αγγέλων στη Γη, οι οποίοι ενώθηκαν με ανθρώπινες γυναίκες και απέκτησαν μια φυλή γιγάντων πριν από τον κατακλυσμό. Η Κιβωτός του Νώε ήταν αυτή που επέζησε από την καταστροφή.

Η Λούνα έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο κείμενο αφαιρέθηκε από τη σύγχρονη Βίβλο με σκοπό την απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με αρχαίες εμφανίσεις υπερφυσικών όντων.

Ο πίνακας «Μαντόνα του UFO» και οι θεωρίες συνωμοσίας

Μόλις 16 λεπτά μετά την ανάρτησή της για το «Βιβλίο του Ενώχ», η Άννα Πολίνα Λούνα δημοσίευσε χωρίς σχόλιο την εικόνα του πίνακα «Μαντόνα και Παιδί με τον μικρό Άγιο Ιωάννη», γνωστό και ως «Μαντόνα του UFO», προκαλώντας έντονη κινητοποίηση στους κύκλους των θεωριών συνωμοσίας.

The ‘’Madonna of the UFO’’ or ‘’Madonna of the flying saucer’’ is a painting located in Palazzo Vecchio in Florence in the Hall of Hercules. The painting is of unknown origin, but it probably dates from as early as the sixteenth century. COMPLETE WITH DISK AND JELLYFISH. pic.twitter.com/sYP8q5TZQ2 — UFO mania (@maniaUFO) April 6, 2025

Το έργο, που αποδίδεται στον Ντομένικο Γκιρλαντάιο, απεικονίζει την Παναγία σε προσευχή με το βρέφος Ιησού, ενώ στο φόντο διακρίνεται ένα αντικείμενο σε σχήμα δίσκου που εκπέμπει ακτίνες, το οποίο κάποιοι ερμηνεύουν ως εμφάνιση UFO.

«Η αλήθεια είναι μπροστά στα μάτια μας!», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Η θεωρία των αρχαίων αστροναυτών κάποια μέρα θα γίνει ιστορία».

Συναντήσεις με στρατιωτικούς και «διαστασιακά όντα»

Η βουλευτής έχει μιλήσει δημόσια για πολυάριθμες συναντήσεις που είχε με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού, οι οποίοι ενημέρωσαν την επιτροπή της σχετικά με την πιθανή ύπαρξη ζωής σε άλλους κόσμους και επισκέψεων μη ανθρώπινων όντων στη Γη.

Οι απόρρητες αυτές ενημερώσεις την οδήγησαν στο να συνδέσει γεγονότα της βιβλικής εποχής με επισκέψεις από αυτό που περιέγραψε ως «διαστασιακά όντα», τα οποία παραβιάζουν τους νόμους της φυσικής και μπορούν να κινούνται εκτός χώρου και χρόνου.

Σε συνέντευξή της το 2025 στον παρουσιαστή Τζο Ρόγκαν, δήλωσε: «Έχω δει προσωπικά διαστημόπλοιο; Όχι. Έχω δει αποδείξεις; Ναι. Έχω δει φωτογραφικό υλικό αεροσκαφών που πιστεύω ότι δεν έχουν κατασκευαστεί από τον άνθρωπο; Ναι. Υπάρχει ιστορική σημασία σε αυτό; Ναι».

Στην ίδια συνέντευξη πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλαπλά γεγονότα που ανάγονται, θα έλεγα, ίσως ακόμα και πριν από την εποχή του Χριστού, τα οποία έχουν καταγραφεί σε κείμενα; Ναι».

«Παρερμηνεία αγγέλων» και η σημασία του κειμένου

Η Άννα Πολίνα Λούνα έχει υποστηρίξει σε πολλές συνεντεύξεις ότι το «Βιβλίο του Ενώχ» είναι σημαντικό για την κατανόηση των σύγχρονων θεωριών περί UFO, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι ίσως παρερμήνευσαν αυτά τα όντα ως αγγέλους πριν από χιλιάδες χρόνια.

Χαρακτήρισε το περιεχόμενο του βιβλίου ως πληροφορία που έχει «κρατηθεί μακριά από το κοινό» από σύγχρονες θρησκευτικές δομές και υπογράμμισε ότι η αιθιοπική ορθόδοξη εκδοχή είναι η λιγότερο αλλοιωμένη μορφή του κειμένου.

Τον Νοέμβριο, σε συνέντευξή της στον Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ στο podcast Valuetainment, αναφέρθηκε σε νέο βίντεο UFO, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ένδειξη ύπαρξης άλλων νοημόνων όντων στο σύμπαν.

«Πιστεύω ότι αυτό το υλικό αποδεικνύει πως, αν δεν πρόκειται για ξένες κυβερνήσεις και αν δεν έχει δημιουργηθεί από εμάς, τότε επιβεβαιώνει όσα αναφέρει η Βίβλος για την ύπαρξη άλλων δημιουργημάτων», δήλωσε.

Οι «Παρατηρητές», οι Νεφελίμ και η απόκρυψη στοιχείων

Το «Βιβλίο του Ενώχ» επεκτείνει αποσπάσματα της Βίβλου, όπως το Γένεσις 6:1-4, όπου γίνεται λόγος για «υιούς του Θεού» που έλαβαν ανθρώπινες γυναίκες και δημιούργησαν μια χαμένη φυλή γιγάντων, γνωστή ως Νεφελίμ.

Περίπου 200 άγγελοι, γνωστοί ως «Παρατηρητές», φέρονται επίσης να δίδαξαν στους ανθρώπους απαγορευμένες γνώσεις, όπως η κατασκευή όπλων, η μαγεία και η αστρολογία.

Καταγγελίες για συγκάλυψη από το Πεντάγωνο

Παρά τις πιέσεις από τον Λευκό Οίκο για πλήρη αποκάλυψη όσων γνωρίζει η αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τα UFO και τους εξωγήινους, η Άννα Πολίνα Λούνα υποστηρίζει ότι το Πεντάγωνο συνεχίζει να αποκρύπτει κρίσιμα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, την 1η Απριλίου απέστειλε επιστολή στον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, διατάσσοντας τον Πιτ Χέγκσεθ να παραδώσει 46 συγκεκριμένα βίντεο έως τις 14 Απριλίου 2026, ωστόσο το Πεντάγωνο δεν τήρησε την προθεσμία.

Το ζητούμενο υλικό περιλαμβάνει δεκάδες καταγεγραμμένες από τον στρατό συναντήσεις με αντικείμενα σφαιρικού σχήματος, σε μορφή πούρου και τύπου «Tic Tac», τα οποία εντοπίστηκαν πάνω από εμπόλεμες ζώνες, ωκεανούς και ευαίσθητους εναέριους χώρους σε όλο τον κόσμο.