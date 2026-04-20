Περισσότεροι από 200 επισκέπτες παγιδεύτηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε υψόμετρο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ είχαν ανέβει στο σημείο για να παρακολουθήσουν την ανατολή του ηλίου, εξαιτίας επεισοδίων που ξέσπασαν κοντά σε φαβέλα μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και μελών εγκληματικής οργάνωσης.

Οι τουρίστες περίμεναν σχεδόν δύο ώρες για να κατέβουν από την κορυφή του Μόγο Ντόις Ιρμάος (το Βουνό των Δύο Αδερφών), ενώ πυροβολισμοί αντηχούσαν από τη φαβέλα Βιντιγκάλ που βρίσκεται χαμηλότερα. Αποχώρησαν τελικά μόλις έδωσε το πράσινο φως η αστυνομία, που βρισκόταν σε επικοινωνία με τους ξεναγούς τους.

Κάθε εβδομάδα, χιλιάδες τουρίστες περνούν από τη συγκεκριμένη φαβέλα προκειμένου να φθάσουν στην κορυφή του βουνού (533 μ.) που προσφέρει στους επισκέπτες πανοραμική θέα στις διάσημες παραλίες Λεμπλόν και Ιπανέμα.

«Υπήρχαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι το πρωί, ξένοι τουρίστες σε ποσοστό 70%», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρενάν Μοντέιρο από τουριστικό γραφείο που είχε οργανώσει την εκδρομή στο βουνό.

No Rio de Janeiro, uma operação na comunidade do Vidigal deixa turistas ilhados no alto do Morro Dois Irmãos. A Polícia Civil realiza buscas para prender lideranças do Comando Vermelho. A trilha para o famoso ponto turístico do Rio começa no alto do Vidigal, e os turistas que… pic.twitter.com/WHcez8rgZJ — GloboNews (@GloboNews) April 20, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φαβέλα Βιντιγκάλ είναι γενικά φιλήσυχη και κατάλληλη για την υποδοχή τουριστών, αλλά «σε κάθε επιχείρηση της αστυνομίας, οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου και αυτό έχει αντίκτυπο» στις ροές των επισκεπτών.

Η αστυνομία υποστήριξε ότι μέλη συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, «θέτοντας σε κίνδυνο κατοίκους και επισκέπτες».

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό! Βρισκόμασταν σε ανταλλαγή πυροβολισμών, ελικόπτερο (της αστυνομίας) πετούσε ακριβώς από πάνω μας. Ορισμένοι λιποθύμησαν», αφηγήθηκε στο AFP η Ντέμπορα Μοράις, μια 28χρονη επισκέπτρια από το Σάο Πάολο.

Η Αριάν Σαμπάιο Μόουρα, που έμενε μαζί με την κόρη της στο Βιντιγκάλ από το Σάββατο, είπε πως ξύπνησε στις 5:30 τα ξημερώματα όταν άκουσε πυροβολισμούς και ελικόπτερα. «Φεύγουμε με βαριά καρδιά, γιατί θέλαμε να μείνουμε κι άλλο και να το απολαύσουμε, αλλά τώρα είναι καλύτερα να φύγουμε», συμπλήρωσε η 41χρονη που επίσης ταξίδεψε από το Σάο Πάολο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στη φαβέλα. Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε τρεις υπόπτους.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου έξι μήνες μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση της αστυνομίας σε φαβέλες της Βραζιλίας, την 28η Οκτωβρίου, με απολογισμό περισσότερους από 120 νεκρούς στο βόρειο τμήμα του Ρίο ντε Τζανέιρο.