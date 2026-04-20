Μια αθόρυβη αλλά ανησυχητική ανατροπή συντελείται στην κινεζική οικονομία. Μετά από δεκαετίες μαζικής μετακίνησης προς τα αστικά κέντρα και τα εργοστάσια του νότου, εκατομμύρια εσωτερικοί μετανάστες παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής για την επαρχία. Η αιτία; Η έλλειψη θέσεων εργασίας, η πτώση των μισθών και μια οικονομία που αλλάζει πρόσωπο, αφήνοντας πίσω της τους πιο ευάλωτους.

Από το «κινεζικό όνειρο» στην επιστροφή στην ύπαιθρο

Για χρόνια, η συνταγή της επιτυχίας για έναν Κινέζο εργάτη ήταν απλή: άφηνε το χωριό του στην ενδοχώρα για να δουλέψει σε οικοδομές ή εργοστάσια στις πλούσιες παραθαλάσσιες πόλεις. Σήμερα, αυτό το μοντέλο καταρρέει. Με την εγχώρια ζήτηση να εξασθενεί και τον τομέα των ακινήτων σε παρατεταμένη κρίση, οι καλοπληρωμένες δουλειές στις πόλεις γίνονται όλο και πιο σπάνιες.

«Εγκλωβισμένοι» εργάτες και κοινωνική ανησυχία

Στην επαρχία Χουνάν, οι τοπικοί υπεύθυνοι προσλήψεων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. «Πρακτικά κάθε χωριό έχει πλέον εγκλωβισμένους εργάτες», αναφέρουν, εκφράζοντας φόβους για την κοινωνική σταθερότητα.

Πτώση μισθών : Εργάτες στην οικοδομή που κάποτε κέρδιζαν 2.000 ευρώ το μήνα, τώρα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται στο μισό.

: Εργάτες στην οικοδομή που κάποτε κέρδιζαν 2.000 ευρώ το μήνα, τώρα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται στο μισό. Ηλικιακό φράγμα: Οι εργάτες άνω των 50 ετών είναι οι πρώτοι που πλήττονται, καθώς η βιομηχανία στρέφεται στην υψηλή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, απαιτώντας δεξιότητες που εκείνοι δεν διαθέτουν.

Οι αιτίες της «αντίστροφης μετανάστευσης»

Η στροφή της Κίνας προς λιγότερο εντάσεως εργασίας βιομηχανίες και η ένταση στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν μειώσει δραματικά τις παραγγελίες στα εργοστάσια.

Κρίση στα ακίνητα : Η οικοδομή, παραδοσιακός πυλώνας απασχόλησης, έχει παγώσει.

: Η οικοδομή, παραδοσιακός πυλώνας απασχόλησης, έχει παγώσει. Τεχνολογική αναβάθμιση : Οι νέες θέσεις εργασίας συγκεντρώνονται στον τομέα του AI, δημιουργώντας ένα χάσμα με τους ανειδίκευτους εργάτες.

: Οι νέες θέσεις εργασίας συγκεντρώνονται στον τομέα του AI, δημιουργώντας ένα χάσμα με τους ανειδίκευτους εργάτες. Εμπορικός πόλεμος: Οι διεθνείς πιέσεις οδηγούν σε μείωση της παραγωγής σε κλάδους όπως η υποδηματοποιία και η κλωστοϋφαντουργία.

Το στοίχημα του Πεκίνου

Η κινεζική κυβέρνηση ανησυχεί για τη «μαζική επιστροφή» στην ύπαιθρο, καθώς οι τοπικές οικονομίες αδυνατούν να απορροφήσουν αυτό το εργατικό δυναμικό. Παρά τις επιδοτήσεις για μετακινήσεις, πολλοί προτιμούν πλέον να μένουν κοντά στα σπίτια τους, κάνοντας περιστασιακές δουλειές ή επιστρέφοντας στη γεωργία για να επιβιώσουν.



«Αν μπορείς να βγάλεις αρκετά χρήματα στο σπίτι για να πληρώσεις το φαγητό σου, τότε είναι εντάξει», λέει ένας εργάτης που επέστρεψε μόνιμα στο χωριό του, συνοψίζοντας τη νέα, πιο προσγειωμένη πραγματικότητα εκατομμυρίων Κινέζων.



Η Κίνα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η εποχή της απεριόριστης αστικοποίησης φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, και το Πεκίνο καλείται να διαχειριστεί μια στρατιά ανέργων που επιστρέφει στις ρίζες της, αναζητώντας ασφάλεια σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας, σύμφωνα με τους Financial Times.